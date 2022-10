Les últimes imatges d'Albert Solà aixequen sospites sobre la causa de la seva mort

Las imágenes inéditas de los últimos instantes con vida de Albert Solà #QuiénEsMiPadre https://t.co/s62wdZgWzL — ¿Quién es mi padre? (@quienesmipadre) October 16, 2022

Telecinco ha tingut accés a lesdel que assegurava ser el fill gran de Carles I, mort el passat 8 d'octubre en un bar de la Bisbal , d'on era veí. Les ha difós en un programa especial que fa sobre Solà, batejat amb el nom de Qui és el meu pare? Els clips de vídeo, que han tingut un notable impacte en les xarxes socials, són estranys. I és que, que de sobtada, tot feia pensar que havia estat per causes naturals.De fet, la cadena de Mediaset ha tingut accés a l'informe preliminar dedel monarca de la Bisbal, que ha revelat que va morir d'un infart agut de miocardi. "Sabem que, però ara mateix hi ha un clamor al voltant de la família perquè s'investigui, així que no es descarta que es demani una segona autòpsia", ha explicat Carlota Corredera, presentadora del xou de Telecinco.Entre altres perquè en les imatges dels seus darrers instants de vida se'l veu al bar. És un vídeo gravat per lade l'establiment que, curiosament, enregistra tot el que passa al negoci en un mateix pla, però justament en els moments immediatament anteriors i posteriors a la seva mort la càmera grava una altra cosa. Un altre element que fa sospitar al cercle proper del difunt és que ells defensen que tenia unEl programa de Mediaseten qüestió per demanar explicacions sobre els moviments de la càmera. Els ha contestat una treballadora del bar, dona del propietari, que ha justificat el canvi d'aquesta manera:. Unes explicacions que, de nou, no convencen.Recupera aquí l'entrevista queva fer a Albert Solà amb motiu de la publicació del seu llibre El monarca de la Bisbal (Penguin Random House), on va exposar un seguit de proves que, segons ell, demostraven el seu vincle de sang amb el rei emèrit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor