Acord secret entre Netflix i l'autèntica «Gambito de Dama» per no anar a judici

Com és que Netflix s'ha equivocat en una cosa així?

Els escacs: un dels pilars de Geòrgia

El setembre de l'any passat un jutjat de Califòrnia va admetre a tràmit la demanda contra Netflix de Nona Gaprindashvili . Gaprindashvili, de 81 anys, acusava la companyia de difamació. D'una banda, a la sèrie deien que era russa i el cert és que és tota una icona a Geòrgia, un país on els escacs són tan populars com el futbol a l'Estat. D'altra banda, també asseguraven que Gaprindashvili no havia jugat mai contra homes i és fals. És una de les poques dones en la història que ha guanyat campionats mixts.La falta de rigor es paga cara, sobretot en un producte que ha funcionat tan bé arreu del món com ho ha fet Gambito de Dama. L'error és doble per part de Netflix i en temes molt delicats, així que la companyia ha decidit apostar sobre segur, no anar als tribunals i tancar un, que havia demanat més de cinc milions de dòlars. Fonts pròximes a ella han assegurat que el nombre final és de. Amb l'acord, la demanda a la justícia estatunidenca ha estat arxivada.Els dos errors comesos pel gegant nord-americà tenen una-però no excusable-. D'una banda, tot i que pot haver persones que són capaces de distingir entre l'antiga Unió Soviètica -va ser el país més gran del món amb 15 repúbliques- i Rússia, encara hi ha gent que barreja ambdós territoris. De fet, aquest error es veu amb freqüència en moltes pel·lícules i sèries, sobretot estatunidenques, i fins i tot en alguns discursos polítics de Washington. D'altra banda, en el segle XX les jugadores d'escacs que s'enfrontaven a homes eren més aviat poques. Si hi posem xifres, per cada 15 homes, només una dona jugava als escacs. Ara, la dada ha evolucionat i és una per cada 10, aproximadament. Això sí: només una dona està entre els 100 millors jugadors del món.Els errors comesos per Netflix són encara més cridaners si es té en compte el pes dels escacs a Geòrgia. Perquè ens en fem una idea:i, en l'actualitat, aquest popular joc ha passat a ser unaper als nens i nenes que cursen primer de Primària. “Els escacs tenen una història secular al meu país, i serveixen perfectament a les necessitats educatives del segle XXI perquè desenvolupen la memòria, la concentració, el pensament lògic i crític, la creativitat i una llarga llista d'habilitats”, explicava fa poc el ministre d'Educació i Ciència,Amb tot, si Netflix ha accedit ara a pagar extrajudicialment a Gaprindashvili és ben segur perquè els seus advocats s'han mostrat convençuts que el jutge hauria sentenciat una indemnització de diversos milions.

