Detingut un fill de Joan Laporta per maltractament a la seva parella

Un dels fills de Joan Laporta,, ha estat detingut aquesta tarda a Madrid percontra la seva parella, segons ha avançat El Español. Els fets han passat poc abans del partit que ha enfrontat el Reial Madrid i el Barça , cap a les tres del migdia, al carrer Miguel Ángel, prop del Santiago Bernabéu.Segons aquest diari, l'agressió ha tingut lloc en unquan el jove ha començat a sacsejar i amenaçar la seva parella davant la resta de persones.Al mateix restaurant hi havia escortes d'una ministra del govern espanyol, que han trucat a la policia. Fonts policials citades per El Español apunten que el noi s'ha mostrat molt agressiu amb els agents, i que s'ha resistit a ser detingut. Fins i tot ha calgut contactar amb el servei d'd'emergències per administrar-li un calmant.Després ha estat traslladat a les dependències policials, on ha anat també el seu pare, el president del Barça Joan Laporta, i on s'han tramitat les diligències d'investigació. Està acusat d'un delicte de maltractament i en les pròximes hores passarà a

