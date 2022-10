​Vídeo | L'entrenador del Barceloneta de futbol sala agredeix un aficionat del Canet

Esto ha pasado en un partido de 2a División Nacional de Futbol sala.



El señor que propina la paliza a otro al final de video es el entrenador del Barceloneta Futsal.



Por favor, basta de multas, este señor NO PUEDE ENTRAR MÁS A UN PABELLÓN @rfef @mossos



El futsal no es eso pic.twitter.com/irlMbFzrn2 — J.M Buffay (@JMBuffay) October 15, 2022

Polèmica en un partit de la Segona Divisió B de la categoria nacional de futbol sala.ha pujat a les grades on ha agredit un aficionat del Canet FS, segons informa betevé i tal com es pot comprovar en un vídeo que ha penjat un testimoni.Els fets van tenir lloc aquest dissabte, 15 d’octubre, en la disputa del partit entre els dos equips, al camp del. Els Mossos van rebre la trucada a les 19.45 hores.L’entrenador del Barceloneta Futsal va pujar a la graderia per encarar-se amb un aficionat al qual li recriminava la seva conducta durant el partit. Visiblement irritat, el tècnic li va donar, entre els crits dels aficionats del voltant que no donaven crèdit al que estaven veient.finalment, van prendre el control dels greus incidents. Segons el rotatiu, hi hade poca gravetat.Els Mosssos d’Esquadra han obert diligències per esbrinar què ha passat. De moment, no hi ha posada

