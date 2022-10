Laporta ha baixat al vestidor per demanar explicacions a l'àrbitre després del Clàssic

En un horari pensat per als aficionats de l'altra punta del món i encara recuperant-se del cop rebut dimecres contra l'Inter, que deixa elpràcticament fora de la Champions per segon any consecutiu, els blaugranes s'han enfrontat contra l'etern rival, el, a l'imponent Santiago Bernabéu. En un partit gris, el Madrid n'ha tingut prou en aprofitar la poca precisió dels blaugranes a l'últim terç de camp i la manca de contundència en defensa per endur-se la victòria. A la segona part els catalans han premut l'accelerador i han tingut opcions d'empatar, però ha estat insuficient. L'entrada del VAR en un penal dubtós a Rodrygo ha acabat amb totes les esperances. La derrota de l'equip depermet als d'Ancelotti recuperar el lideratge a la Lliga. 3 a 1 i el Barça continua sense aixecar el cap.Al final del partit, el president del Barça,, ha baixat al vestidor per exigir explicacions a l'àrbitre "de manera reiterada" per algunes situacions del partit. Així consta a l'acta arbitral deque ha difós el periodista Sique Rodríguez a través de Twitter. "Se l'ha convidat a marxar i no hi ha hagut més incidències", diu l'àrbitre.Com és habitual en els partits grans, el partit ha arrencat amb els dos equips temptejant-se, amb poc control al mig del camp i anades i vingudes. En una contra al minut 11, el Madrid ha activat, que ha entrat a l'àrea i ha pogut rematar amb poca oposició de la defensa.ha pogut refusar la pilota, però aquesta ha acabat als peus de, que ha rematat dins de la porteria malgrat l'aglomeració de defenses blaugrana. L'equip català ha quedat atordit però amb el pas dels minuts s'ha anat recuperant, això sí sense poder tenir el control total del partit. Al minut 25, Lewandoswki ha tingut una ocasió clara, rematant amb el porter superat, però la pilota ha sortit per sobre del travesser.L'ocasió ha donat força als blaugranes, que han aconseguit tancar el Madrid a la seva àrea però sense generar ocasions de perill. En una jugada d'atac en què Vinicius ha fet el que ha volgut amb els centrals del Barça, la pilota ha acabat als peus de, que ha rematat des de la frontal i ha fet el segon al minut 33. El partit ha continuat igual: els blaugrana amb la pilota però sense generar perill i el Madrid fent el seu joc sense arriscar excessivament. El marcador no s'ha mogut i així s'ha arribat al descans.Res de nou a l'inici de la segona part. El Barça ha començat amb cert domini, però qui ha tingut les ocasions als primers minuts ha estat el Madrid. De fet, Benzema ha pogut acostar-se a l'àrea sense que cap defensa sortís al pas i ha fet gol des de la frontal, però l'àrbitre l'ha eliminat per força de joc del davanter francès. Amb un Barça imprecís en els metres finals, no ha posat en risc el resultat dels blancs durant el primer tram de la segona part. Al minut seixanta, Xavi ha mogut la banqueta: han entrat, substituint Raphinha, Sergio Busquets i Balde. Els minuts han anat passant amb cert domini del Barça però sense inquietar la porteria dels blancs.ha entrat al minut 72 en substitució d'un irrellevant Dembelé. Ha estat just aleshores que en una jugada aïllada Lewandowski ha caigut dins de l'àrea després de rebre una empenta de la defensa blanca, però l'àrbitre no ha xiulati el VAR tampoc l'ha corregit malgrat les protestes de l'equip visitant. El Barça ha dominat en alguns moments de la segona part però sense tenir ocasions clares ni xuts entre els tres pals. Ho ha intentat Ansu des de la frontal poc abans del minut 80, però la pilota ha sortit molt ajustada al pal esquerre del porter. A mesura que han passat els minuts, els blaugranes s'han apropat a l'àrea rival i al minut 82, una centrada d'Ansu després d'una bona jugada individual l'ha rematada a porteria buida Ferran Torres per posar el 2 a 1 al marcador.El gol ha donat aire al Barça, que ha intensificat la pressió per buscar l'empat. Ansu l'ha tinguda al minut 86 en un remat desequilibrat, però la pilota ha sortit fora per poc. Tots els intents han quedat en res quan al minut 88ha caigut a dins de l'àrea blaugrana i, aquest cop sí, el VAR ha dit que era penal. Gol dels blancs i derrota blaugrana. Dijous partit contra el Vila-Real i el Barça perd el lideratge.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor