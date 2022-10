El missatge de suport de Kun Agüero al Barça tot i la derrota a Madrid

Jeee , ya quisieras q eso haya pasado , aguante el Barça https://t.co/v5yLdE9tQY — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) October 16, 2022

Pedri, en un moment del partit contra el Madrid. Foto: FCBarcelona

Els culers estan vivint hores baixes. Després de la patacada de dimecres a la Champions amb l’Inter, que els deixa virtualment fora de la competició, avui s’ha patit una altra dolorosa derrota al, al camp de l’etern rival. El joc delha estat molt mediocre i s’han començat a generar molts dubtes.En aquest context negatiu, alguns incondicionals, com l’exjugador, molt actiu a les xarxes socials, ha marcat perfil i ha donat suport al Barça. “Aguante el Barça. Toma macho”, ha dit l’argentí.El comentari ha donat molt joc a les xarxes, on els aficionats madridistes se li han tirat a sobre, molts amb ironia. “Ànim Kunsito, mai podràs superar que no juguessis al Reial Madrid. “Ja voldries que això hagués passat. Aguanti el Barça”, ha respost el Kun amb bon humor.Pel que fa al partit, un Madrid trist n'ha tingut prou en aprofitar la poca precisió dels blaugranes a l'últim terç de camp i la manca de contundència en defensa per endur-se la victòria. A la segona part els catalans han premut l'accelerador i han tingut opcions d'empatar, però ha estat insuficient.L'entrada delen un penal dubtós a Rodrygo ha acabat amb totes les esperances. La derrota de l'equip depermet als d'Ancelotti recuperar el lideratge a la Lliga. 3 a 1 i el Barça continua sense aixecar el cap.

