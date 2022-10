Angela Dobrowlski s'enfronta a tres anys de presó per falsificar xecs de Josep M. Mainat

El jutjat penal 1 de Barcelona jutjarà aquest dillunsper presumptament falsificar xecs per un valor de 4.100 euros en nom del seu exmarit, el productor de televisióEl judici està previst per a les 13 hores a la Ciutat de la Justícia i Dobrowolski s'enfronta a una petició de condemna des per presumpta estafa, falsedat documental i ús de document d'identitat per algú no legitimat.Lacreu que, quan a l'agost del 2020 Mainat i Dobrowolski estaven en tràmits de divorci i ja no convivien, ella va accedir a un tdedicat a un compte de Mainat que estava a la casa que havien compartit.Ella suposadament era a la casa on havien compartit sense permís de Mainat i "va emplenar de pròpia mà" un xec per a 1.200 euros simulant que s'havia entregat a favor de la seva germana, i hi va inclourede la seva exparella. Després, suposadament va anar al banc per cobrar el xec, va mostrari va falsificar la signatura d'ella per rebre els diners.El fiscal explica en el seu escrit d'acusació que va fer el mateix amb un segon xec, de 2.900 euros, que també va cobrar fingint ser la seva germana.Aquest judici estava previst per a principis de juliol, però es va anul·lar a última hora perquè el llavors advocat de Dobrowolski va renunciar a defensar-la.

