Iberia, condemnada a pagar 17.500 euros per haver perdut una maleta

La companyiahaurà de pagar una multa deper haver perdut una maleta de mà. El passatger en qüestió va agafar un avió que sortia de Berlín i el personal del vol el va obligar a deixar l'equipatge a la bodega, malgrat que complia amb les mides per portar-lo a cabina. A l'arribada, a, la maleta no hi era. El jutge ha condemnat la companyia aèria a pagar 17.500 euros al passatger en concepte d'indemnització.En el seu moment, l'home no va declarar què hi duia a la maleta, però el jutge es creu el seuen seu judicial. Segons el passatger, a la maleta hi portava un equip de gravació valorat en més de 9.000 euros i vídeos professionals amb concerts de piano i partitures. Al judici, l'home va aportar els tiquets de compra i també va coincidir amb el testimoni de la seva parella. A YouTube també hi ha vídeos on apareixen els aparells perduts.Segons ha informat TV3, el demandant demanava, perquè també incloïa el valor sentimental dels objectes extraviats, i també el "lucre cessant", és a dir, els guanys que deixava de tenir per la pèrdua. Finalment, el jutge ha deixat la indemnització en 17.500 euros. Ara, Ibèria pot presentara l'Audiència Provincial de Madrid.

