Apunyalament a la Ronda de Sant Antoni de Barcelona

Elsbusquen des d'aquest diumenge l'autor d'un apunyalament a primera hora del matí a la. Segons fonts policials citades per Europa Press, els agents han rebut l'avís a les 7.25h perquè hi havia un home estès a terra amb lesions per arma blanca.Els serveis d'emergència l'han traslladat a l'hospital. La policia investiga ara les causes de l'atac i segons els investigadors, l'apunyalament es podria haver produït arran d'unao una baralla entre el presumpte autor i la víctima.L'apunyalament se suma a un altre cas similar que hi ha hagut aquest cap de setmana, en aquest cas a. Els Mossos van rebre l'avís a les 17.10 de dissabte prop de l'avinguda dels Quinze. La mateixa víctima es va poder traslladar fins al CAP Cotxeres i va ser el personal sanitari qui va avisar la policia en veure la ferida d'arma blanca.Segons ha avançat Metrópoli Abierta, la trifulga entre els dos homes es podria haver originat a l'interior d'un bar dei després s'hauria traslladat a la via pública, on s'hauria produït el tret. No es tem per la vida de l'afectat. La policia catalana ha obert una investigació per aclarir els fets i mirar de localitzar l'autor de l'agressió.

