Gazprom amenaça de tallar el subministrament de gas a Europa si es fixa un topall al preu

si es posa un topall al seu preu, tal com estudien els països de la Unió Europea (UE). "La nostra guia són els contractes firmats. Una decisió de caràcter tan unilateral com aquesta seria considerada una, cosa que implica el cessament del subministrament", ha avisat el conseller delegat del gegant gasista rus, Alexei Miller, en una entrevista amb el periodista Pavel Zarubin recollida per l'agència de notícies TASS.La setmana passada, la presidenta de la Comissió Europea (CE),, va anunciar la seva intenció de plantejar als líders del bloc una intervenció del mercat europeu del gas, establir un límit al preu màxim dels contractes en l'índex de referència europeu,(Title Transfer Facility) i, en paral·lel, augmentar els nivells d'estalvi de consum de gas a escala comunitària a través de subhastes de reducció de demanda.El plantejament de von der Leyen s'alinea amb el document de treball presentat per Brussel·les fa 15 dies en el qual es posaven damunt la taula mesures com undel gas en la formació de preus de l'electricitat -similar a l'excepció ibèrica- i una proposta de reforma de l'índex de referència de preus (TTF). La CE també es va arribar a plantejar fixar un preu màxim per a les importacions de gas de Moscou, sigui a través de gasoducte o en forma de Gas Natural Liquat (LNG). Finalment, 15 estats membres van sol·licitar la setmana passada que s'apliqués a totes les compres de gas a la UE.Totes les iniciatives esmentades es presentaran aquest dimarts a la CE i el que finalment es decideixi fer s'integrarà en un

