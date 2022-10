Així intenta Viladrau evitar robatoris de castanyes de grups organitzats

Civisme i respecte pel bosc

Aparcaments plens a Viladrau. Foto: ACN

ha posat en marxa des de principis d'octubre un dispositiu de restriccions de camins i més vigilància per regular l'augment de visitants durant la tardor. "Ens agrada molt que puguin a gaudir de l'entorn però hem arribat a un punt que s'ha massificat i hem d'aplicar normes perquè l'impacte sigui el mínim possible", explica la seva alcaldessa,que recorda que el problema no son les famílies amb cistell sinó les bandes organitzades. Aquesta tardor ja han fet una vintena de comissos amb castanyes furtades per part de grups que van amb sacs grans per robar el màxim nombre de quilos i després vendre-les. Aquest diumenge hi havia molta afluència de visitants, en punts d'interès com la del Castanyer de les nou branques.Un formigueig de persones han visitat aquest diumenge Viladrau, atrets per les bones temperatures iEls aparcaments públics, que son gratuïts, estaven plens a vessar i els restaurants i botigues també han notat aquest repunt propi de la tardor. Per controlar els accessos i ordenar aquesta onada de visitants, des de fa tres anys que hi ha en marxa un. Pivota al voltant de la Guàrdia Municipal, que es coordina amb els propietaris, Mossos d'Esquadra i Agents Rurals. "Hi ha molt bona col·laboració", assegurava aquest diumenge a l'ACN Guillem, un dels agents de la Guàrdia Municipal.Explica que aquesta tardor no hi ha hagut incidents importants i subratlla que per al poble és molt positiu aquesta arribada de visitants. La pitjor part son els. "Són grups de fins a deu persones que venen amb furgonetes, van molt preparats i venen a furtar a les propietats privades i després les venen", assenyala.L'últim avís va ser aquest dissabte d'un propietari que va alertar-los de set persones equipats amb sacs grans a la seva finca. En aquella ocasió i com acostuma a passar en arribar-hi laja no hi eren. "Son professionals i en poc més de vint minuts es poden emportar fins a 30 quilos de castanyes". Es coneixen els camins i, per a un municipi de 56 km2 de superfície, enxampar-los in fraganti no és fàcil.El protocol estableix que primer se'ls ordena que deixin els sacs per retornar-ho als amos de la finca. En cas de problemes, s'avisa als Mossos.S'han penjat cartells on s'informa quei, segons l'Ajuntament, es fa molta pedagogia perquè els visitants respectin les normes. També s'informa que s'ha de passejar amb els gossos lligats i que no es poden picar els arbres per fer baixar les castanyes. Tot i això, encara hi ha actituds incíviques com ara deixar la brossa al bosc.Jaume, un masover que treballa en una finca, explica que és difícil trobar l'equilibri entre massificació i activitat econòmica. "Tothom puja a collir castanyes i està molt bé però han de saber que hi ha famílies com nosaltres que vivim d'això", explica. Creu que caldria implantarper reduir la freqüentació. Això també milloraria la visita dels que hi van. "Si algú ve a passejar per la natura i es troba com en un parc d'atraccions no és el que ve a buscar, com ara escoltar el silenci, i ara mateix és complicat trobar-ho"., explicava l'Alba, una visitant de Rubí que ha vingut a passar el dia amb la família. N'han pogut collir poques però estan molt satisfets de l'experiència.Elscontinuaran el cap de setmana vinent, quan Viladrau celebrarà la tradicional. Cada any aplega milers de visitants amb desenes d'activitats com tastos gastronòmics, itineraris guiats pels castanyers, exposicions, tallers i contes, entre d'altres. S'hi poden aplegar més de 20.000 persones, segons xifres d'anteriors edicions.

