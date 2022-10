Assassinen el director de la Filharmònica de Kherson per negar-se a tocar pels ocupants russos

El director de la Filharmònica de Kherson,, ha mort tirotejat per l'exèrcit rus aquest diumenge a la ciutat ucraïnesa, actualment ocupada per les tropes del president de la Federació de Rússia, Vladímir. El ministeri de Cultura i Informació ucraïnès ha informat a través d'una publicació en el seu compte de Facebook dels fets: "Hem tingut coneixement sobre el brutal assassinat del director del Teatre de Música i Drama de Kherson", han escrit. Segons la informació que ha transcendit,i aquests l'haurien castigat entrant de forma violenta a casa seva. "L'exèrcit rus el va disparar a la seva pròpia casa", ha detallat el ministeri.Segons els mitjans ucraïnesos, l'1 d'octubre -Dia Internacional de la Música- els ocupants russos de Kherson van pensar que seria una bona idea organitzar unamb la participació de l'orquestra de cambra Gilea, de mica en mica,i a la pau a la regió. El problema va arribar quan Kerpatenko va rebutjar formar-ne part. Això sí, segons el ministeri va comunicar-ho de bones maneres: "Va demostrar obertament la seva posició cívica i es va negar a marxar de Kherson" tot i les seves idees contràries als ocupants.El 2004 es va convertir en el director principal del Teatre de Música i Drama de Kherson, que porta el nom de Mykola Kulish, i també va actuar com a director titular de l'Orquestra de Cambra de Gilea. En l'escrit difós a xarxes socials, els polítics ucraïnesos han expressat el seu "més sentit condol als familiars i companys de Yuri.".Mentrestant, en el camp de batalla l'exèrcit del president Volodímircontinua la seva ofensiva de les zones ocupades, una estratègia que, de moment, li ha donat fruits i ha obligat l'exèrcit rus a replegar-se i enfortir les seves defenses per no perdre més territoris al sud i a l'est del país. Segons el diari rus Moskovski Komsomolets, l'exèrcit ucraïnès hauria aplegat uns 60.000 soldats, situats a les regions de Kherson i Mykolaiv.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor