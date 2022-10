Imágenes del fallecimiento del cantante haitiano 🇭🇹 MICHAEL BENJAMIN (conocido como MIKABEN), de 41 años, que "MURIÓ" durante el concierto que brindó ayer sábado en el "Accor Arena" de París 🇫🇷 pic.twitter.com/J4qdxN1eeM — Martha (@martamarco__) October 16, 2022

Bonne chance a mes grands frères pour ce soir ! Merci d’avoir ouvert la voie pour nous autres qui vous suivons! Nous vous aimons! Haiti vous aime beaucoup! Que l’amour et la lumière vous accompagnent durant le concert ou des milliers de fans seront en Harmonie parfaite avec vous pic.twitter.com/UFITGBukom — Michael Benjamin (@mikaben) October 15, 2022

El cantant haitià de 41 anys, Michael Benjamin, conegut amb el nom artístic de, ha mort aquest dissabte a la nit quan participava en un concert a l’estadi Accor Arena de, a França. Les primeres informacions apunten que hauria patit un infart, just quan sortia de l’escenari, després de la seva actuació.El concert significava el retorn del grup haitiài comptava amb diversos convidats. Entre aquests, Mikaben.Mikaben ha finalitzat la seva actuació i, quan estava marxant, s’ha desplomat a l’escenari, tal com recullen alguns vídeos que alguns espectadors han penjat a les. L’artista ha rebut assistència mèdica al mateix lloc del sinistre, però no li han pogut salvar la vida.Mickael Guirant, component de la banda, ha sortit més tard a l’escenari per anunciar la suspensió del concert i ha demanat als presents que preguessin pel seu compatriota. A sota, l’últim missatge que Mikaben ha penjat a les xarxes socials, tot just abans del concert.

