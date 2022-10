S'incendia un patinet elèctric en un pis i la seva propietària acaba cremada d'àcid

(1/2) A Terrassa, una dona rep ferides d'àcid a la cara en tirar un extintor sobre un patinet elèctric que cremava (ahir, 22.49 h) 5 dotacions #Bomberscat apaguem el foc, que ja s'estenia pel llit, i amb @semgencat assistim 2 víctimes d'una mateixa família veïnes del pis afectat — Bombers (@bomberscat) October 16, 2022

L'd'una l'interior d'unde Terrassa ha deixat, segons han informat els Bombers de la Generalitat aquest diumenge. Una de les afectades, de 29 anys, ha patiten intentar apagar el foc amb l'ajuda d'un extintor.L'avís de l'incendi s'ha rebut aquest dissabte a la nit pels voltants de les 22:50 hores en un immoble del carrer Calaf.s'han desplaçat al lloc dels fets i han comprovat que l'incendi del patinet s'estenia per un matalàs. El foc, però, s'ha pogut sufocar ràpidament i els veïns han pogut tornar a casa al cap d'una hora, a les 23:50 de la nit.Aquest no ha estat l'únic incendi de patinet elèctric de la nit, ja que s'ha produït unEn aquest cas, l'avís del foc s'ha rebut a les 20:46 del vespre a l'avinguda del Ferrocarril.Els residents del pis afectat no eren a casa en el moment dels fets i només. L'animal ha hagut de ser rescatat amb l'ajuda de l'autoescala, però a hores d'ara està bé. Cinc dotacions dels Bombers han treballat en aquest servei al Baix Llobregat, que s'ha donat per finalitzat a les 21:14 de la nit.

