Casillas torna a revolucionar Twitter: «Et criticaran pel que dius... tu viu, collons!»

Y te van a criticar por lo que eres, por lo que no eres y por lo que creen que eres. Seguramente, también por lo que haces o por lo que dejas de hacer.

Y ya por último, por lo que dices…y por lo que no dices!!!

TÚ VIVE COJONES! 😉 — Iker Casillas (@IkerCasillas) October 15, 2022

Fa una setmana, Casillas va sorprendre amb un tuit que va aixecar molt rebombori. Deia a Twitter: “”. Tot, per evitar seguir sent protagonista de la premsa del cor.Cal recordar que l’exfutbolista, en veure la repercussió que va tenir la seva “falsa confessió” va assegurar que havia set víctima d’un hackeig i queAquest dissabte, Casillas ha tornat a llençar unque només ell entén. En aquesta ocasió, ha publicat a Twitter un text encoratjador: “I et criticaran pel que ets, pel que no ets i pel que creuen que ets. Segurament, també pel que fas o pel que deixes de fer. I ja per últim, pel que dius... i per què no dius! Tu viu. collons!”Un missatge que no se sap si és per a ell mateix o per a algú en concret. El cert és que Casillas porta mesos utilitzant lesenviant missatges enigmàtics que revolten els seus seguidors per la manca de comprensió. I és que les paraules de l’exfutbolista encara tenen una gran repercussió mediàtica.L’exfutbolista, després de la seva polèmica ruptura sentimental amb Sara Carbonero, va viure enfrontat alsSembla que segueix.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor