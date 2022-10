Siurana descarta ser «un dels pobles més macos d'Espanya»

no vol ser un dels pobles més bonics d’Espanya. El poble ha renunciat a la distinció que li ha proposat l’associació “Los pueblos más bonitos de España”, una entitat que dona a conèixer i promociona pobles petits amb un encant especial, segons recull Catalunya Ràdio.Siurana, o Siurana de Prades, és un poble del terme municipal dea la comarca del Priorat. Està situat a 737 metres d'altitud, sobre una cinglera de roca calcària, a l'extrem de les Muntanyes de Prades i sobre el riu i el pantà que porta el seu nom. Laera de 41 habitants al cens del 2005. El castell de Siurana va ser l'últim reducte musulmà de Catalunya. El terme també comprèn l'església romànica de Santa Maria de Siurana.A l’actualitat, ha esdevingut en un dels millors llocs del món per practicar. Sense oblidar les espectaculars vistes que ofereix el seu mirador de tota la zona. Els carrers empedrats i les cases de pedra de la localitat transporten els visitants a un temps passat.L’alcalde de Cornudella de Montsant,considera que la promoció agreujaria els problemes de massificació de turistes que ja pateixen en l’actualitat. "Ens portaria més cotxes, més autocars, i molta més afluència de gent, justament ara que estem treballant per regular aquesta situació”, ha explicat a l’emissora.Siurana disposa de. Quan queden plens, ja no pot pujar ningú més al poble.

