Fractura entre Interior i el cap dels Mossos: el càrrec d'Estela penja d'un fil

Les diferències entre la cúpula deli el comissari en cap dels Mossos,, són insalvables i el càrrec del màxim responsable del cos està contra les cordes. Estela no es planteja, ara com ara, dimitir, i esperarà que Interior, si així ho considera, el destitueixi del càrrec. A Interior creuen que la dimissió és inevitable. Quan encara no fa un any que va ser nomenat per prendre el relleu del major, el distanciament entre Interior i Estela és una evidència tant a dins com a fora del cos. La situació s'ha tornat insostenible i es podria desencallar aquesta mateixa setmana. Segons informa, el número dos d'Estela,, assumiria les funcions del cos de manera provisional fins que es nomeni un nou comissari o comissària en cap.Com s'ha arribat fins aquí? La discrepància ve de lluny i el darrer episodi s'ha produït aquesta mateixa setmana, amb elal cos, quatre dones i dos homes, contra el criteri del comissari en cap, que optava per menys comissàries i més comissaris. Ladel cos és una de les polítiques estrella del Departament que pilota. "Al final de la legislatura volem que hi hagi un terç de dones a la cúpula dels Mossos", va dir el juliol de 2021. En això s'emmarca la decisió, entre d'altres, de reservar un 40% de places de les noves promocions per a dones . Des de l'entorn d'Estela apunten que no es discrepa de l'objectiu de feminitzar el cos, sinó dels tempos a l'hora d'implementar-ho.Després del cessament del major, en la línia de laque vol Interior, el nomenament dels nous comissaris era una fita clau. Fins ara hi havia només tres comissàries d'un total de 27 persones en aquesta posició. Amb les noves comissàries nomenades tal com es perseguia des d'Interior, la situació d'Estela podria resoldre's aviat amb canvis al capdavant dels Mossos. Els nous comandaments s'incorporaran a les seves funcions al desembre, després del curs d'adequació. Informacions periodístiques fa temps que apunten a la fins fa poc intendent, ara nomenada comissària, i que ja forma part de la prefectura.Hi ha altres diferències que han anat minant la relació entre el comissari en cap i la cúpula d'Interior. Des que va ser nomenat, el desembre de 2020, Estela no ha pogut escollir el seu equip a la prefectura ni tampoc el seu número dos, que és Sallent, amb qui no manté una bona relació. Abans de l'estiu, el comissari en cap ja va demanar a Elena la destitució del número dos, però a Interior la figura de Sallent es considera "imprescindible", tal com va reconèixer el director general de la Policia,, fa unes setmanes. Sallent, amb experiència a la cúpula del cos i bon coneixedor de les interioritats dels Mossos, ja va ser comissari en cap dels Mossos entre 2019 i 2020, abans de la restitució de Trapero de la mà de l'exconseller Sàmper.Des de l'entorn de l'encara comissari en cap insisteixen que continua centrat en la feina de màxim responsable del cos, i alerten que els moviments que venen d'Interior poden tensar la governança interna dels Mossos. No fa ni un any que el Departament va nomenar Estela i una destitució de manera tan ràpida per desavinences serà aprofitat per l'oposició, que ja va criticar la destitució de Trapero i els moviments a la cúpula del cos d'ara fa deu mesos. En tot cas, sigui per la via de la dimissió, que Estela ara no es planteja, o bé per la destitució per part d'Interior, el comissari en cap tornarà a la, on ja va treballar i on té tot el seu entorn. Estela té el despatx al complex Egara, però viu a(Segrià) i va i ve cada dia.

