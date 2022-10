Sancionen amb 601 euros un home per parlar en valencià a un centre de salut d'Alfafar

Una cosa tan seriosa com poder ser atés en el centre de salut en la teua llengua ja no és que siga difícil, sinó que fins i tot et denuncien.



Un atac i una vergonya per la qual demanarem explicacions. https://t.co/scYHzz3Biq — Joan Baldoví ;) (@joanbaldovi) October 15, 2022

. En Francesc Xavier Tébar va anar a visitar-se al centre sanitari d'Alfafar per un refredat. Quan va entrar a la consulta, es va dirigir al metge en valencià i la reacció que es va trobar el va indignar. El doctor el va obligar a triar "de manera imperativa":Tébar que reclamava al metge que el deixés parlar en valencià, no que ell parlés en la seva llengua, es va decidir per l'última opció.Un cop fora, es va dirigir a la recepció i va demanar el full de reclamacions, que no li van donar fins dies més tard. Va trucar ali a la, que va acudir al recinte. Finalment, en Xavier va aconseguir que l'atengués un altre doctor. Poc més tard,i li van dir, per escrit, que lamentaven la situació que havia hagut de viure i que reconeixien els seus drets. Aquests fets van passar el 14 de juny. Aquesta setmana, Tébar ha rebut una notificació de la delegació del govern al País Valencià que l'informa que se l'ha interposat unaper valor de 601 euros -- per “alterar el normal funcionament del centre de salut” i “molestar la recepcionista”."No em van dir res, no em van informar tan sols que em posarien una multa", s'ha queixat en declaracions a A Punt Notícies, el mitjà de comunicació que ha donat a conèixer el cas. "Arriba una notificació a la meva bústia, vaig a Correus i em trobo que he estat denunciat per parlar en valencià", ha relatat l'afectat. Darrere de la sanció, hi ha unaque es va negar a atendre'l i l'aplicació de l'article 36 de la llei orgànica 4/2015, coneguda com aEn Francesc Xavier Tébar, que és professor d’economia d'institut, s'ha posat en contacte amb la Plataforma per la Llengua, que ha afirmat que és la. "És un fet insòlit, una aplicació de la llei mordassa per raons lingüístiques, completament fora de lloc. Això no és una qüestió d'orde públic", ha declarat l'entitat, que estudia possibles vies per respondre a la denúncia.Com passa en altres casos, a Tébar li donen l'opció dei de forma pràcticament immediata. Això sí, a canvi, també, de renunciar a fer-hi al·legacions. L'home espera parlar aquest dilluns amb el cap de la Policia Local. De moment, a banda de Plataforma per la Llengua, també ha reaccionat el diputat estatal de Compromís,, ha comunicat a través de les xarxes socials que la coalició valencianista "demanarà explicacions" pels fets, que ha qualificat d'"atac" i de "vergonya".

