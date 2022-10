Troben el cadàver d'una nena de 12 anys dins d'un bagul a París

El cos d'una nena de dotze anys ha estat descobert en un bagul aquest dissabte en el 19è districte de París, la capital francesa. Tenia un profund tall al coll, marques de lligadures als canells i als turmells i els. De moment, però, no s'ha pogut determinar el seu significat, segons ha informat la televisió francesa BFMTV.Fiscalia ha determinat quesegons s'ha desprès de l'autòpsia, encara que de moment han explicat que no transcendiran més detalls del cas per facilitar la investigació.El cadàver va ser trobat per un indigent al carrer Hautpoul poques hores després que els progenitors denunciessin la seva desaparició. Hi harelacionats amb els fets i la Fiscalia ha obert una recerca per "assassinat de menor de 15 anys". Entre els arrestats hi ha una dona d'uns 20 anys identificada gràcies als enregistraments de càmeres de seguretat de l'edifici de la víctima.L'arrestada havia estat vista en companyia de la nena i desprésHa estat arrestada aquest dissabte al matí, a Bois-Colombes, a Alts del Sena. També ha estat detingut l'indigent que va trobar el bagul. No obstant això, per ara els agents no consideren que estigui implicat en l'acte delictiu, però volen investigar totes les pistes.A la casa on vivia la nena s'ha trobat unque es creu que van ser utilitzats per immobilitzar la víctima. Gràcies a la troballa d'aquests objectes, la policia es va centrar des d'un primer moment en la hipòtesi del crim.

