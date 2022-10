Campuzano: «Em sorprèn que Junts opti per una estratègia que el fa insignificant»

El nou conseller de Drets Socials de la Generalitat,, s'ha mostrat molten una entrevista publicada aquest diumenge a La Vanguardia. Campuzano, de l'òrbita de Convergència, ha dit que no entén la sortida del partit de Laurai Jordidel Govern, tot i que no li estranya perquè la dinàmica de la formació els darrers anys anava en aquesta direcció. "No em deixa de sorprendre que unestigui optant per una estratègia que el fa insignificant", ha resumit l'ara conseller."El president feia temps que parlava de la Catalunya sencera. De la. Apel·lava als grans consensos de país que articulen aquestes majories del 80", ha començat a narrar Campuzano. Aquesta via àmplia, segons ell, és el que explica la seva entrada a l'executiu del president Pere Aragonès. El titular de Drets socials ha dit sentir-se identificat amb la proposta republicana d'abordatge del conflicte polític amb l'Estat., ha opinat. A més a més, per a ell el buit en política "no existeix" i si un espai no està ocupat o bé "els que estan cridats a ocupar-lo són incapaços de fer-ho", algú el farà seu, tal com ha fet Aragonès amb el seu nomenament. "Intenta representar una part considerable dels electors que havia tingut Convergència", ha resumit.Campuzano també ha assegurat que, així i tot està convençut que sorgiran discrepàncies, però que sabran resoldre. "Que Aragonès em proposi com a conseller és perquè ja coneix les meves idees i volia aquestes actituds i valors per al seu Govern", ha considerat. El conseller de Drets Socials ha assegurat que, així com gent de l'òrbita de Junts -però també d'altres espais- l'ha felicitat pel nou càrrec. Així i tot, també hi ha alguns, ha relatat, als quals "els hi ha sabut greu" i altres que fan "algun comentari desagradable".Sobre convocar, Campuzano ha considerat que no és el moment i que la proposta de posar-les damunt la taula "està fora de lloc" perquè el país "demana estabilitat i un Govern que governi i s'ocupi dels problemes". En aquest sentit, el conseller ha demanat a Junts "responsabilitat" per aprovar elsFinalment, en l'àmbit purament competencial, el titular de Drets Socials ha opinat que el principal motiu perquè els serveis socials no funcionin bé és el mateix departament. En aquest sentit, ha apuntat a dificultats de gestió interna, procediments, estructura de sistemes d'informació, i falta de personal. Per a ell, resoldre això és el més prioritari. Després, ha apuntat com a essencial "teixir aliances entre el tercer sector i l'executiu per treballar amb complicitat". I, tot seguit, posar el focus en les. "S'ha de denunciar l'infrafinançament de l'Estat de les polítiques de dependència", ha considerat el conseller, que tampoc s'ha oblidat de la crisi social que vindrà, sobre la qual ha opinat que

