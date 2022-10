Detingut l'actor Dinio per amenaçar la seva parella amb un revòlver

Els Mossos han detingut aquest dissabte l'actorper amenaçar la seva parella amb un, segons ha avançat La Vanguardia. La dona ha interposat denúncia per maltractament i per això els agents han arrestat García.L'actor va ser protagonista de la premsa rosa per la seva relació ambi també ha participat en programes de televisió i realities. Des de fa anys, actua en una sala pornogràfica al districte de Ciutat Vella.Nascut a l'Havana es va fer famós als 2000 per la relació amb Díaz, però quan es van separar la seva popularitat va anar de baixa., també s'ha dedicat a fer pel·lícules per adults i ha tingut algun èxit musical.

