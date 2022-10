Rècord de participació

L'escriptora i filòloga-amb el pseudònim Hojas de Fresno- és la guanyadora deld'aquest any per l'obra Lejos de Luisiana, una història d'amor colonial escrita durant la pandèmia. "És una història de l'enorme territori que Espanya va posseir al cor de nord-amèrica i una història d'amor, amistat, lleialtat i traïció, de tensió entre la passió i la raó", ha dit des de l'escenari. Gabás ha agraït a Planeta i al jurat el premi. La novel·la explica "la traumàtica cessió" dels territoris nord-americans a Espanya i el seu paper en la guerra de la independència i l'autora s'ha mostrat orgullosa de la seva obra i, també, d'ella mateixa per haver-la escrit.El guardó està dotat amb un milió d'euros pel guanyador i 200.000 pel finalista, que en aquest cas ha estat, pel llibre Historias de mujeres casadas, que dissecciona la història de tres matrimonis de tres amigues. Des de l'escenari, Campos ha enviat un missatge al govern espanyol i concretament la ministra d'Educació, Pilar Alegría: "Es continua premiant la capacitat dels alumnes de memoritzar i no la creativitat, i amb la creativitat també s'aprèn".En l'acte hi han assistit la consellera de Cultura,; la vicepresidenta del govern espanyol,; els ministres; i l'alcaldessa de Barcelona,. La cerimònia d'entrega del prestigiós guardó s'ha fet al(MNAC), a Barcelona.Nascuda a(l'Aragó) l'any 1968, Gabás és escriptora per l'editorial Planeta i ha publicat diverses obres, com ara, l'any 2012, que tracta del passat colonial d'Espanya a l'Àfrica. Va ser el debut espanyol de més èxit d'aquell any i va ser traduïda a diversos idiomes, entre d'altres el català. El director Fernando González Molina va portar l'obra al. La pel·lícula va aconseguir dos premis Goya.També ha publicat Regreso a tu piel, l'any 2014, sobre la persecució de la bruixeria al Pirineu aragonès; Como fuego en el hielo, l'any 2017, una històrai d'amor ambientada entre guerres carlistes; i El latido de la tierra, l'any 2019, que homenatja l'Espanya rural i combina trames policíaques i romanticisme. Tot plegat l'ha convertida ende l'actualitat arreu de l'Estat, i la seva obra es publica en diversos països.Més enllà de la seva faceta com escriptora, Gabás ésa la Universitat de Saragossa. També ha passat per la política i entre els anys 2011 i 2015 va se, una localitat del Pirineu aragonès, amb el PP. Va entrar a la política per la porta gran: es va presentar a les eleccions i va guanyar l'alcaldia. L'any 2015 va renunciar a l'acte de regidora després de la trompada a les urnes, i va deixar la política.Aquesta és la 71a edició del Premi Planeta, que ha aconseguit un nou rècord de participació, amb un total de 846 novel·les competint per un premi. El president del grup,, ha destacat els objectius que manté el guardó, que són "descobrir lectors i promoure el llibre". Les obres que han predominat en l'edició d'enguany abandonen temes abans predominants, com la Guerra Civil, i guanyen pes la temàtica vinculada a la dona.L'estat espanyolde concursants, amb un total 405 obres competint pel guardó, però torna a destacar la presència de títols d'Amèrica del Sud amb 224 novel·les. D'Amèrica del Nord provenen 82 textos, de l'Amèrica Central n'han arribat 35, 23 de la resta d'Europa i quatre d'Àsia.

