La Federació Llull homenatja Joan Fuster a Sueca, el poble natal de l’escriptor

Les Juntes Directives de les tres entitats que conformen la, s’han trobat aquest dissabte a Sueca (València), el poble natal deLa trobada, emmarcada en l'any Fuster, ha volgut homenatjar l’escriptor en el centenari del seu naixement, així com servir de reunió de treball per coordinar les tres entitats. El president d’Òmnium Cultural,, s'ha referit a l'escriptor com a "principal impulsor del concepte de Països Catalans". "Sense Joan Fuster avui, segurament, no lluitaríem plegats i tampoc no hauríem entès que la llengua només se salvarà si se salva a tots els Països Catalans", ha dit.Per la seva banda, el president d'Obra Cultural Balear,, s'ha referit a l'escriptor com "el gran intel·lectual del segle XX" i ha dit que el seu llegat és "valuosíssim i dona cohesió i valor a les bones idees al nostre poble". Per últim, la presidenta d’Acció Cultural del País Valencià i de la Federació Llull,, ha assenyalat que "actualment tenim el nombre més alt de la història de població amb capacitats lingüístiques adquirides en l’ensenyament obligatori, però, en canvi, l’ús social del català retrocedeix".En aquesta línia, Oliver ha anunciat que la Federació Llull "impulsarà un diagnòstic exhaustiu que reculli la situació lingüística d'arreu dels Països Catalans, per adaptar-la a cada racó del territori". "Lase salvarà actuant, utilitzant-la i compartint-la", ha conclòs. Oliver ha volgut valorar el rellançament de la Federació Llull, iniciat amb la coordinació a l’hora de presentar esmenes a la llei espanyola de l’audiovisual i que els pròxims dies posarà l’accent en la priorització de la política lingüística.Els tres presidents han fet aquestes declaracions després de la visita ia la tomba de Joan Fuster al cementiri de Sueca, durant els actes d’homenatge de la Federació Llull a la localitat natal del poeta. A la trobada s’ha acordat, entre d’altres, prioritzar la política lingüística: el diagnòstic, promoció i impuls de la llengua catalana, amb propostes d’actuació sempre adaptades a la realitat lingüística de cada territori. Aquest acte ha precedit el que tindrà lloc de manera simultània a Barcelona, València i Palma de Mallorca el 7 de novembre.

