Yolanda Díaz demana sumar Catalunya en el seu projecte per reformar l'Estat



"No es pot construir un projecte de país sense els catalans", ha dit en un acte a Sabadell



📸 @JuanmaPelaezSbdhttps://t.co/GsQHFxLRDQ pic.twitter.com/qd72RSWaxe — NacióPolítica (@naciopolitica) October 15, 2022

Un projecte per a tothom

"La reforma laboral ha millorat la vida de la gent"

La voluntat dede presentar-se a lacada dia és més ferma. La vicepresidenta segona i ministra de Treball, de moment ja té projecte propi:. Ara és el torn de presentar-lo. A Catalunya el lloc escollit ha estat, concretament a la Fira. Des de Fira Sabadell i acompanyada de la plana major dels comuns, Díaz ha demanat el suport de Catalunya per construir un nou projecte de país a l'Estat. "No es pot construir un projecte de país sense els catalans", ha dit.L'acte ha començat amb l'entrada de Díaz, que ha estat rebuda amb un gran aplaudiment i crits de "". Tot seguit s'han presentat persones que han vist millorada la seva vida gràcies a la reforma laboral, han destacat els seus punts positius i han agraït a Díaz la seva gestió.Un cop acabades les intervencions ha arribat el torn de la vicepresidenta. Díaz ha iniciat el seu discurs adreçant-se al públic. També ha aprofitat per saludar aa qui s’ha referit com “un gran candidat per Sabadell”. La vicepresidenta segona ha tornat a incidir en la tria de la ciutat per fer la seva presentació: “Sabadell representa el que soc, una ciutat de, que sap el que és tenir i perdre la indústria, gent que ha ajudat a fer un país millor".Díaz ha utilitzat la seva intervenció per explicar què és Sumar, també ha buscat complicitats. "Sumar vol iniciar, pensant en el país i la seva gent. Volem gent honesta i amb ganes d’aportar, i en això també necessitem Catalunya", ha dit.La vicepresidenta espanyola ha destacat ladel país i també la capacitat de diàleg dels catalans. “Quan hi hahi ha avenços i és amb cooperació és quan podem transformar la societat. Si sumem podem guanyar i volem guanyar el país sencer”, ha dit.Díaz ha continuat el discurs amb la defensa de la reforma laboral. Centrant-se, sobretot, amb els impactes que ha tingut per la gent treballadora. “La reforma ha millorat la vida de la gent, d’això va la política.”.La ministra de treball ha reivindicat la feina feta durant aquests dos últims anys. On segons ella han dignificat el treball, defensant amb claredat. A més a més, ha afirmat queha ajudat a reduir l’atur, demostrant que es mesura efectiva.També ha reivindicat el compliment de la "", la defensa dels drets laborals dels becaris i noves mesures per acabar amb les deslocalitzacions. “Ningú se saltarà la llei, les normes es compliran”, ha assegurat contundentment.Finalment, ha aprofitat per carregar envers els contraris a la reforma "No entenc com hi va haver qui es va oposar a la reforma laboral, que no tirés endavant era". Díaz ha considerat que encara que les lleis no siguin perfectes cal estar a favor de les que garanteixen drets.Durant l’acte Díaz no ha estat sola. L’han acompanyat la líder dels comuns al Parlament,; l’alcaldessa de Barcelona,; els diputats dels comunsi el candidat per Sabadell En Comú Podem Joan Mena. Més de 500 persones s’han presentat aper escoltar les propostes de la vicepresidenta.

