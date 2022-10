​VÍDEO | Demana matrimoni sortint d'un taüt i vestit de Darth Vader

En Murcia, un hombre le ha pedido matrimonio a su chica saliendo de un ataúd vestido de Darth Vader pic.twitter.com/aELyeH138O — ceciarmy (@ceciarmy) October 15, 2022

Quan pensem com i on demanarem matrimoni, a tothom li poden venir moltes idees al cap: a un indret únic, durant les vacances, en un dinar familiar, en un concert, etc. Però a molt pocsL'escena se situa a la terrassa d'un bar del municipi. Una colla d'amics acompanyats per una xaranga. El deixen a terra i de dins surt uamb la sintonia de la marxa imperial de la pel·lícula Star Wars. Seguidament, el personatge s'acosta a una de les dones que hi havia a la terrassa, s'agenolla i li treu l'anell.La noia, tot i l'espectacle,i, posteriorment, tots dosi acompanyats dels seus amics i la música de la xaranga. Com era d'esperar, les imatges s'han fet virals a les xarxes socials i també hauran tingut un gran ressò, segurament, al poble.

