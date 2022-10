​L'última pastora de Tortosa: «Les administracions posen molts problemes i la feina és molt sacrificada»

Un grup de participants a la sortida d'aquest dissabte Foto: Ariadna Escoda

Un congrés en defensa de la ramaderia

Una quinzena de persones han recorregut aquest dissabte part del Lligallo Major, una de les vies pecuàries més importants de la península Ibèrica. Ho han fet en el marc delcelebrat a Amposta, que entre altres objectius, busca incorporar la perspectiva de gènere a la ramaderia. La sortida ha servit per conèixer la, l'última pastora en actiu de Tortosa amb un ramat de. Ara, considera que la situació del sector ha empitjorat.ha lamentat Octavio.Des de petita s'ha dedicat als animals, dels quals en venen la carn. Ara, amb 77 anys, lamenta l'increment de costos que han patit productes com els pinsos o la gasolina. Es tracta d'un. Per a Octavio, en aquest context "costa molt trobar gent que vulgui treballar en una feina tan sacrificada".Aquest dissabte, una quinzena de persones han visitat la pastora, després de recórrer un dels camins ramaders que connecten amb el corral de l'Alentar. Al llarg de tot el recorregut,, no només per a la ramaderia extensiva, sinó també per al conjunt de la societat i la biodiversitat. Precisament en aquest camí s'hi troben nombroses basses que serveixen d'avituallament per a les cabres, però alhora, representen un ecosistema per a altres espècies com l'escanyabous o altres amfibis presents a la zona.La sortida d'aquest dissabte s'emmarca en les segones jornades del II Congrés de transhumància i camins ramaders. El congrés, que s'ha allargat tres dies a Amposta, hper garantir un sistema agroalimentari de qualitat i per gestionar el patrimoni natural d'una zona. A la vegada, també s'ha focalitzat en el paper de la dona en aquest sector primari i en el relleu generacional que garanteixi la seva continuïtat.Més enllà de la perspectiva de gènere en la ramaderia, les jornades també han tractat altres qüestions, com és el cas de. En aquesta línia, el tècnic d'IDAPA Marc Borrell ha apuntat que a Catalunya, però que és menys marcada en el cas dels ramats transhumants. "Pujar el bestiar a muntanya és una oportunitat. El pastor té una mica més de marge i durant tres mesos, es pot dedicar a altres feines del camp. A més, el cost de muntanya és inferior a mantenir una casa", ha assenyalat.

