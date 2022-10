​Surt a buscar bolets a Tremp i acaba trobant més de 20 explosius

Estem en plena temporada de bolets i els caps de setmana els boscos s'omplen de boletaires que busquen la sort. Aquells que han anat alguna vegada a buscar bolets, saben que, malauradament, al bosc t'hi acabes trobant de tot. Però aquest divendres un boletaire de Tremp,Els fets van tenir lloc aquest divendres el matí quan el boletaire va sortir a buscar bolets a una zona boscosa del, a prop d'Abella de la Conca, a Tremp. Mentre buscava rovellons, ceps i altres,. Va trucar ràpidament els Mossos, qui van activar l'equip TEDAX.Els Tècnics Especialistes en Desactivació d'Artefactes Explosius van mobilitzar-se fins al lloc dels fets, van delimitar la zona i a través d'un detector de metalls van acabar localitzant. En concret, van ser set granades de morter i catorze projectils d'artilleria. Ara els Mossos estan pendents d'un estudi més detallat dels projectils que podrien ser de la Guerra Civil i estudiaran si cal detonar-los o no, segons l'estat de la càrrega.Des del cos de policia. Es dona el cas que aquest divendres al Coll de Faidella hi havia força boletaires per la zona, fet que podia suposar un risc per tots ells si algun dels projectils arribava a detonar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor