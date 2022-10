El gol surrealista del Cadis en pròpia porteria contra el Girona que ha anul·lat el VAR

El extraño gol en propia del Cádiz que anuló el VAR 📺



Juan Cala marcó rematando de espaldas, pero se señaló el agarrón previo de Taty Castellanos #LaLigaEnDAZN ⚽ pic.twitter.com/qxPgIYs06X — DAZN España (@DAZN_ES) October 15, 2022

Hauria estat un golàs, si no fos perquè, jugador del, l'ha fet a la seva porteria. Al minut 73 de partit i amb 0-1 al marcador a favor dels andalusos, elha centrat una pilota que ha acabat al fons de la porteria després d'una rematada de xilena de Cala.El futbolista ha protestat enèrgicament per la jugada i elha entrat a revisar-la i ha decidit anul·lar el gol per una agafa prèvia del jugador del GironaÉs cert que el futbolista del Cadis intenta rebutjar la pilota i és desequilibrat però si ens fixem en la repetició, qui enganxa pel braç Cala és el seu company d'equip, no pas Castellanos. Finalment, el partit ha acabat amb empat a un gràcies a un gol de Stuani a les acaballes del partit.Ho podeu veure en aquest vídeo que ha compartit DAZN a Twitter:

