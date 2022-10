No arribo a contestar el telèfon: com puc allargar el to de la trucada?

Et truquen, però ets lluny del mòbil. El sents i travesses mil i un obstacles per arribar a agafar-lo, però tot i que t'esforces, no hi arribes. Què pots fer? Hi ha alguna solució? Doncs sí, i ésCom passa amb moltes altres coses del món de la tecnologia, amb una simple combinació de tecles podem solucionar el nostre problema.Normalment, la majoria de companyies donen als seus clientsla trucada abans que es perdi. Per fer que el to de la trucada s'allargui els segons que volem només hem de prémer una combinació de números i símbols del teclat. Cada operador, això sí, té la seva pròpia. RAC1 ha recollit elsper allargar el màxim el temps d'espera. Te'ls compartim.Els codis que t'expliquem a continuació s'han de marcar al teclat del telèfon, de la mateixa manera que si féssim una trucada. En cas que siguis de, pots allargar el to de trucada fins als 30 segons marcant el codi *147*30# i la tecla de trucada. Si vols més de 30 segons d'espera, encara s'allargarà bastant més si desactives el contestador. Si ets de, el temps de trucada predeterminat és de 20 segons. Ho pots estirar fins als 30 marcant **61*123**30# i la tecla de trucada. Si desactives el contestador, el to de trucada s'allargarà fins al minut.Pels d', el codi és **61*242**30# i tot just després s'ha de prémer la tecla de trucada. Ahi ha el codi *61*633*14*30# i la tecla de trucada, per estirar el temps d'espera fins als 30 segons. Si no funciona, prova de desactivar els desviaments de trucades marcant ##002# i la tecla de trucada i, seguidament, desactiva el contestador amb *62*556# i la tecla de trucada. El telèfon sonarà més d'un minut sense tallar-se.Per als clients i clientes deno hi ha un codi, però el to de trucada predeterminat ja és de, bastant més que la resta. Si desitges modificar el contestador o els desviaments de trucada per estirar al màxim l'espera, hauràs de posar-te en contacte amb atenció al client. Si ets de, has de marcar el mateix que amb Orange. En el cas de, la seqüència és **61*633**30# i la tecla de trucada. Per als usuaris i usuàries de, el codi que cal marcar és **61*22177**30# i tot seguit la tecla de trucada. Finalment, per aprimer cal anul·lar els desviaments de trucada amb ##002# i la tecla de trucada i, a continuació, prémer **62*elteunúmerodemòbil**30#i la tecla de trucada.Si en el teu cas particular no et funciona la combinació, pot ser per diversos motius. El més convenient és queperquè t'assessorin millor, sigui per telèfon o a través de correu electrònic, i sàpiguen trobar una solució a mida al problema.

