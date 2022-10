Per què no baixa del tot el vidre de darrere del cotxe?

Per què elno baixa del tot? Podria semblar que és per qüestions de seguretat, però no és així. Segons explica el portal especialitzat, és més aviat per un, concretament per la forma de la porta posterior.Tot i que també és cert que, tenint en compte que sovint són els més petits els que van darrere, també ajuda a, el motiu principal no és la seguretat.El vidre de darrere no baixa fins a baix de tot perquè, per la forma de la porta,. Si us hi fixeu, la porta de darrere del cotxe -en general- fa la forma de la roda posterior i això impedeix que s'hi pugui encabir el vidre sencer.Hi ha alguns cotxes en què la finestra sí que baixa del tot. Sovint es pot fer perquè: una part més gran, que és la que es puja i baixa, i una de més petita, a la part posterior, que no es mou. Així s'evita haver d'amagar el vidre a la zona en què la porta fa la forma de la roda.

