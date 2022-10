Vídeo | Picabaralla entre dues mascotes de dibuixos animats a les festes de Saragossa

pov zaragoza en pilares pic.twitter.com/KraKKMeZcW — lucía ¿? (@luciaaalc) October 13, 2022

Un grup de noies passejava tranquil·lament pels carrers de la ciutat, que celebra les festes del Pilar, quan s'ha trobat amb una escena com a mínim curiosa., l'icònic personatge de la sèrie infantil La Patrulla Canina. Les joves, en veure ràpidament que podia passar alguna cosa, han gravat els fets i els han penjat a Twitter. El vídeo té més de 3.000 m'agrada i corre com l'espuma.. En el vídeo l'únic que es veu és com la persona que és dins del goril·la s'acosta fins al Marshall i l'empeny fins que l'individu que és dins l'altra disfressa cau a terra. De fet,del gosset. Al Marshall, però, sembla que no li ha importat gaire l'"agressió" del seu company, perquè en el clip de les noies s'observa com lluny de reaccionar, marxa de l'escena amb el cap cot i recol·locant-se ràpidament la disfressa.Una de les joves del grup, que també apareix breument en el vídeo, ha donat més detalls de l'ocorregut en els comentaris de la publicació: "Ha estat increïble" o "No he entès absolutament res", són els més destacats. A banda d'això, la noia també ha fet broma del succés i ha proposat als mitjans de comunicació un titular:

