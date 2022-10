VÍDEO | Una activista boicoteja un acte amb Yolanda Díaz a Barcelona

📢 Una espontània irromp a l’acte institucional de la campanya 'Viu saludable, viu millor' per denunciar l'emergència climàtica | @RTVECatalunya



Una activista ha boicotejat aquest dissabte al migdia a Barcelona un acte sobre alimentació saludable on hi havia entre el públic la ministra de Treball,, juntament amb l'alcaldessa, i també el ministre de Consum,Just després de la intervenció de Colau i Garzón, i quan estava a punt de començar una taula rodona amb diferents entitats,i reclamant a la Generalitat que no doni ajudes al sector ramader.L'activistaque hi havia a l'escenari i ha seguit amb les seves proclames: "Molts diàlegs, però no s'està fent res", ha dit. Poc després, organitzadors de la conferència i membres de seguretat han fet fora la dona retirant el faristol on estava enganxada. A mesura que anava sortint de la sala, la dona anava cridant "justícia animal!" o "no tenim planeta B!", tal com es pot veure en aquest vídeo:L'activista formava part de l'entitat Animal Rebellion , un moviment que demana a través d'accions no violentes polítiques a favor d'un sistema alimentari vegetarià.

