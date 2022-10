​Un búfal mata el president de la Federació Mexicana de Caça

Caçador caçat. Així es podria resumir el succés que ha tingut lloc aquesta última setmana a l'Argentina. El president de la Federació Mexicana de Caça, Mario Alberto Canales,. Els fets van passar a Gualeguaychú, a la província d'Entre Ríos, al nord-est del país argentí.Canales anava acompanyat per un guia de caça. Van localitzar, al qual van començar a seguir per caçar-lo. En el moment de fer-ho, l'animal es va enfurismar contra el caçador.. "A molt poca distància, a uns 30 metres aproximadament, quan va efectuar el tret, va quedar esperant que el búfal caigués a terra, però no va ser així.t", ha explicat el cap de la brigada de Prevenció de Delictes Rurals de Gualeguaychú a mitjans locals.El caçador de 64 anys va ser rescatat hores després, peròi les fractures que havia rebut per part de l'animal, qui també va acabar morint per les ferides ocasionades pels trets.Els fets estan sent investigats per la Fiscalia de la zona i mentrestant,destacant que el seu president era "un gran home i millor amic" i un "conservacionista i lluitador incansable per als drets dels caçadors". Tot i que la notícia ha transcendit recentment als mitjans, els fets van passar el divendres 7 d'octubre.Alguns mitjans locals apunten que la víctima tenia permís per caçar a la zona, un document que costava. Tot i això, algunes fonts judicials apunten que la caça de búfals no està permesa a la zona, ja que són animals salvatges. Per tot plegat, el cas està sent investigat.

