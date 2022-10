La norma definitiva per escoltar música amb auriculars i no fer malbé l'audició

El president de la Comissió d'Otologia de la Societat Espanyola d'Otorrinolaringologia i Càncer de Cap i Coll (SEORL-CCC), el doctor, ha aconsellat fer un ús moderat dels, especialment pel que fa al volum en què s'utilitzen, per evitar danys a l'oïda i una. "Amb els auriculars recomanem la regla del 60-60. És a dir, utilitzar-los a no més del 60% de la capacitat del sistema i no més de 60 minuts al dia", ha sostingut en declaracions als mitjans durant el 73 Congrés Nacional de la SEORL-CCC, que se celebra fins aquest dissabte a Las Palmas de Gran Canaria.L'expert ha advertit que. "Sempre que pensem en sordesa veiem un avi o una àvia, però hem de canviar el focus i pensar en els joves, que estan exposats a soroll en concerts o amb l'ús d'auriculars a nivells alts", ha indicat l'expert. Segons ell, els professionals cada vegada fan abans les audiometries, el conjunt de proves que avaluen la funció auditiva en termes de to, equilibri i intensitat del so. ". Això fonamentalment es deu a l'exposició al soroll", ha alertat Lassaletta. Per això, ha instat que els professionals i la societat en el seu conjunt conscienciïn als joves que per patir pèrdua d'audició "l'edat és fonamental, però no és l'únic aspecte a tenir en compte. Cal fer-los entendre que quan tinguin 50 o 60 anys la seva audició dependrà de l'edat, però també de com la cuidin durant aquests anys", ha apuntat.Com a, Lassaletta ha recomanat "bona alimentació, evitar medicaments que siguin tòxics per a l'oïda però, sobretot, cuidar-la de l'exposició al soroll". El doctor ha explicat que els aliments amb alt contingut en sucre i les de begudes alcohòliques s'associen amb la pèrdua auditiva relacionada amb l'edat. "De fet, altres factors que contribueixen a la pèrdua auditiva tenen relació amb la dieta, com l'obesitat, la hipertensió, l'augment del colesterol o la diabetis" ha detallat l'expert, que també ha aconsellat. "No podem tenir massa exposició durant molt de temps", ha assenyalat. L'Organització Mundial de la Salut () estima que la meitat de les persones d'entre 12 i 35 anys fa servir dispositius electrònics en nivells insegurs a països d'ingressos mitjans i alts.En nens, la SEORL-CCC ha estimat queamb mesures com el tractament primerenc de l'otitis mitjana o la vacunació enfront de la rubèola i la meningitis. Cinc de cada mil nounats pateix sordesa en algun grau, quelcom que a Espanya suposa la xifra decada any. A més a més, el 80% de les sordeses infantils són presents des del naixement i la majoria també són congènites.El doctor Ángel Ramos, copresident del 73 Congrés de la SEORL-CCC i cap d'Otorrinolaringologia de l'Hospital Universitari Insular de Gran Canària, també ha subratllat el problema que suposa la pèrdua d'audició en gent gran: "Avui estem molt preocupats per l'augment d'incidència de la sordesa, fonamentalment en persones ja d'edat. Ens hem despreocupat molt de l'atenció a la sordesa en l'edat adulta". Sobre això, l'expert ha afegit que: "És un dels factors més determinants de deterioració cognitiva. La seva correcció millora no només l'audició sinó també les capacitats cognitives, de pensar".La SEORL-CCC ha calculat quesi no es modifiquen els factors de risc. En concret, els experts de la societat científica han alertat que, per exemple, tres de cada quatre habitants de grans ciutats pateixen algun grau de pèrdua auditiva causada per exposició a sons d'alta intensitat. Per pal·liar la pèrdua auditiva, el doctor Ramos ha recordat que elsi elsaconsegueixen millorar la qualitat de vida del pacient i també fan que recuperi gran part de l'audició.No obstant això, en alguns pacients no és possible perquè no hi ha còclea o nervi auditiu. Per a ells, existeix una cirurgia d'alta complexitat -els implants auditius de tronc cerebral- que només es realitza en menys de deu hospitals de tota Espanya, un d'ells és l'Hospital Universitari Insular de Gran Canària. Aquest tipus d'implants de tronc cerebral "estan indicats en pacients adults amb tumors que comporten la lesió dels dos nervis auditius, com els neurinomes del nervi acústic bilaterals i en nens en què els implants coclears -un tractament més estès i d'eficàcia demostrada- no són efectius perquè es donen les situacions anteriors", ha conclòs el doctor Ramos.

