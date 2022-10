​La finlandesa «Sisu» triomfa al Festival de Sitges amb quatre premis

Tot el palmarès:

- Premi al Millor Llargmetratge per Sisu, de Jalmari Helander

- Premi Especial del Jurat per Project Wolf Hunting, de Kim Hong-sun

- Premi a la Millor Direcció per a Ti West a Pearl

- Premi a la Millor Interpretació Femenina per a Mia Goth a Pearl

- Premi a la Millor Interpretació Masculina per a Jorma Tommila a Sisu

- Premi al Millor Guió (ex-aequo) per a Quentin Dupieux per Fumer fait tousser i per Incroyable mais vrai

- Premi a la Millor Fotografia per a Kjell Lagerroos a Sisu

- Premi a la Millor Música per a Juri Seppä & Tuomas Wäinölä a Sisu

- Premi als Millors Efectes Especials (ex-aequo) per Hatching i per Irati

- Menció Especial a la Directora i les Actrius per a Tereza Nvotová (directora) i Natalia Germani (actriu) i Eva Mores (actriu), per Nightsiren

- Menció Especial a la Millor edició de so, muntatge i coreografia d'especialistes d'escenes perilloses per Project Wolf Hunting

- Millor Llargmetratge de Noves Visions per Jerk, de Gisèle Vienne

- Millor Direcció de Noves Visions per Leonor Will Never Die, de Martika Ramirez Escobar

- Millor Curtmetratge de Noves Visions Petit Format per Flashback Before Death, de Rii Ishihara i Hiroyuki Onogawa

- Millor Pel·lícula Blood Window per Huesera, de Michelle Garza

- Millor Llargmetratge Anima't per La otra forma, de Diego Guzmán, i per Ecorchée, de Joaquim Herisse

- Millor Pel·lícula Òrbita per H4Z4RD, de Jonas Govaerts

- Méliès d'Or a la Millor Pel·lícula per Cerdita, de Carlota Pereda

- Méliès d'Or al Millor Curtmetratge per From Beyond, de Fredrik S. Hana

- Méliès d'Argent a la Millor Pel·lícula per Nightsiren, de Tereza Nvotová

- Méliès d'Argent al Millor Curtmetratge per La machine d'Alex, de Mael Le Mée

- Premi Brigadoon Paul Naschy al Millor Curtmetratge per El semblante, de Raúl Cerezo i Carlos Moriana

- Premi de la Crítica José Luis Guarner al Millor Llargmetratge SOFC per Something in the Dirt d'Aaron Moorhead i Justin Benson

- Premi Citizen Kane al Director Revelació per a Michelle Garza, de Huesera

- Premi al Millor Curtmetratge SOFC per The Newt Congress, de Matthias Sahli i Immanuel Esser

- Millor Pel·lícula Secció Oficial Fantàstic a Competició per You Won't Be Alone, de Goran Stolevski

- Millor Pel·lícula Sitges Documenta per Jurassic Punk, de Scott Leberecht

- Millor Direcció per Tornar a casa, d'Ariadna Pastor

- Millor Guió per Tornar a casa, d'Ariadna Pastor

- Millor Música Original per a Valentín Cremona a Sweet Side

- Premi del Públic SOFC per Irati, de Paul Urkijo

- Premi del Públic Panorama Fantàstic per Deadstream, de Joseph Winter i Vanessa Winter

- Premi del Públic Midnight X-Treme per Sissy, de Kane Senes i Hannah Barlow

La pel·lícula finlandesa Sisu, de Jalmari Helander, ha estat la gran triomfadora de la 55a edició del Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.. S'ha emportat el premi de millor pel·lícula, millor actor, millor fotografia i millor música.Sisu explica com un soldat troba en plena Segona Guerra Mundial un grapat d'or i l'ha de traslladar en un viatge on s'enfrontarà a les tropes nazis en una barreja entre western i el cinema belic. Amb aquesta història,, ja que el 2010 ja va guanyar amb la seva òpera prima Rare exports el guardó a la millor pel·lícula.que s'ha emportat dos premis: el de millor directora per a Ti West i el de millor actriu per a Mia Goth. El palmarès també ha guardonat a Project Wolf Hunting, de Kim Hong-sun, amb el premi especial del jurati amb una menció especial; i Fumer fait tousser i Incroyable mais vrai, les dues de Quentin Dupieux, s'han endut el guardó al millor guió ex aequo. El premi del públic ha estat per el film basc Irati, de Paul Urkijo.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor