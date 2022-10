​Detenen sis homes per robar a 8 domicilis, 4 trasters de Barcelona i un bar de Rubí

Els Mossos d'Esquadrapels robatoris aa Barcelona;, l'Hospitalet de Llobregat i Rubí id'aquesta última localitat. Els fets, comesos al llarg del 2022, s'han pogut resoldre a partir de quatre investigacions policials iniciades al setembre a partir de les denúncies de les víctimes. Un dels sis detinguts, considerat l'autor de tres robatoris amb força a domicili i un amb violència i intimidació, perpetrats a Barcelona,, quan es van detenir a Barcelona tres homes de 31, 34 i 35 anys, com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força i un altre de receptació. Agents dels Mossos d'Esquadra van identificar a Barcelona tres homes amb actitud sospitosa, que portaven amagades diverses joies a dins del vehicle que conduïen.per la comissaria de Sarrià – Sant Gervasi. Els tres detinguts van passar a disposició judicial i per a tots tres es va decretar llibertat amb càrrecs.Fruit d'una segona investigació,, amb 18 antecedents policials, com a presumpte autor de dos delictes de robatori amb força a domicili. El primer dels robatoris va tenir lloc en una planta baixa de Sarrià – Sant Gervasi, el passat 11 de setembre i el segon el 14 de setembr, en un pis de l'Hospitalet de Llobregat. El detingut va quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial.Com a resultat d'una altra investigació,com a presumpte autor de tres delictes de robatori amb força i un de robatori amb violència i intimidació. En el moment de localitzar-lo i escorcollar-lo, se li van trobar diverses joies relacionades amb els robatoris pels quals se l'investigava al domicili on residia a l'Hospitalet de Llobregat. El detingut va passar a disposició judicial i es va decretar presó.Finalment, els Mossoscom a presumpte autor de sis delictes de robatoris amb força, un de resistència i desobediència a agents de l'autoritat, i un de furt interior en interior de vehicle. L'home, en reconèixer la presència policial prop del seu domicili, va llançar pedres als agents i va intentar fugir. El detingut va passar a disposició judicial i es va decretar llibertat amb càrrecs.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor