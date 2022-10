Aragonès reivindica la lluita «antifeixista» de Companys per «plantar cara» a l'extrema dreta

El president de la Generalitat,, ha apel·lat aquest dissabte a recuperar la "memòria" i la "lluita antifeixista" de Catalunya i de l'expresident de la Generalitat Lluís Companys per "tenir-la ben present i". Així ho ha dit en una declaració institucional després de la tradicional ofrena floral que el Govern ha fet davant de la tomba del presidenten el. "Avui l'hem de reivindicar més que mai, hem de recordar més que mai que si oblidem que va existir el feixisme,", ha considerat Aragonès.El cap del Govern ha reivindicat Companys com unque la lluita per la justícia social i la llibertat de Catalunya "són dues cares de la mateixa moneda", i que les institucions catalanes "mai es rendeixen", com també van demostrar els expresidents de la Generalitat. "El nostre poble, el poble de Catalunya, és un poble que al llarg dels anys ha sofert molt perquè ha defensat la llibertat i la justícia", ha afegit Aragonès.Aragonès ha encapçalat cap a dos quarts de nou del matí l'ofrena floral davant del monument dedicat a qui va ser president de la Generalitat que hi ha aldel Castell de Montjuïc, on també hi han participat la resta de membres del nou Govern, la vicepresidenta primera en funcions de presidenta del Parlament,, i l'alcaldessa de Barcelona,. Posteriorment, Aragonès i el seu executiu han fet l'altra ofrena a la tomba del president afusellat. El president també ha participat en l'ofrena d'ERC, el seu partit, juntament amb el líder dels republicans,

