ERC demana debatre al Congrés el desgreuge de l'Estat a Catalunya per l'assassinat de Companys

El grup d'al Congrés dels Diputats ha registrat una(Proposició No de Llei) sobre "declaracions de nul·litat de sentències franquistes i de desgreuge del govern estatal al poble de Catalunya per l'assassinat del president Lluís Companys i Jover, per al seu debat en instància al Ple". Amb aquesta petició, els republicans han demanat aquest dissabte,a mans del franquisme, que l'executiu liderat pel socialista Pedro Sánchez faci "un acte de desgreuge" cap a Catalunya per l'homicidi de l'expresident de la Generalitat produït després de la sentència d'un judici sumaríssim.ERC, però, en virtut d'aquesta PNL també ha reclamat al govern estatal que publiqui elsi que expedeixi "urgentment i d'ofici" els documents de reconeixement i reparació personal que fixa la llei, així com que es publiqui l'anul·lació de la sentència en els respectius expedients judicials.Per al grup republicà, l'aprovació definitiva de la Llei de Memòria Democràtica al Senat, que declara formalment la il·legalitat del franquisme i fixa per llei la nul·litat de les sentències dels judicis sumaríssims, té "una càrrega simbòlica innegable". No obstant això, la consideren "una" perquè tanca la porta als reconeixements de les responsabilitats patrimonials per part de l'Estat. A més a més, en el text registrat aquesta jornada al Congrés, ERC ha subratllat queel 2017 per unanimitat.

