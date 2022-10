Ingressen la veu més reconeguda de RockFM després de patir un infart en antena

🔴 El Pirata se recupera favorablemente tras sufrir un infarto en directo. https://t.co/toCJOPO16b — RockFM (@RockFM_ES) October 14, 2022

El locutor i productor musical Juan Pablo Ordúñez, més conegut com, ha patit unaen antena. Els fets van passar dimarts passat, quan emetia en directe el seu programa matinal El Pirata y su banda, a, des dels estudis centrals de l'emissora a Madrid. Ordúñez és una de les veus més reconegudes de la cadena, una icona per als i les seguidores del gènere musical que, ben segur, aquesta setmana l'han trobat a faltar.Segons ha informat la ràdio delen un comunicat publicat a la seva web, "lade tots els companys i la feina delsde Madrid van fer possible que la incidència tingués un final feliç". D'aquesta manera, el presentador i director de El Pirata y su banda, de, "està estable i fora de perill". És més, en l'escrit el Grup ha apuntat que Ordúñez participarà de forma progressiva al programa mentre dura el seu procés de recuperació.RockFM també ha explicat que dilluns que ve,, a partir de les 8:30 del matí, la banda de El Pirata informarà en el xou matinal de tots els detalls de l'ocorregut i actualitzarà amb l'En la seva àmplia trajectòria professional, que va començar l'any 1971 a l'emissora Ràdio Joventut, El Pirata ha entrevistat als mites més grans de la història del rock, des d'ACDC fins a, passant pero Bon Jovi. Ara, els i les seves oients esperen impacients el seu retorn a les ondes, per tornar a escoltar les seves anècdotes i riure amb el seu particular sentit de l'humor.

