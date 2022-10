Vaga a Renfe per la sortida del pont de Tots Sants

per NacióDigital, Barcelona, Catalunya |

Els sindicatshan convocat 3 dies de, pel divendres 28 d'octubre -coincidint amb la sortida del-, el 7 i l'11 de novembre. Les aturades responen al "bloqueig" de la negociació del conveni col·lectiu i els convocants acusen la direcció de l'empresa d'obstaculitzar la negociació "unilateralment i deliberada", fet que suposa "greus perjudicis" a la plantilla.La crida arriba després d'una reunió celebrada aquest divendres alque ha acabat sense acord. El 28 d'octubre, l'aturada serà de 23 hores, de la mitjanit a les 11 de la nit posterior, mentre que els altres dos dies les vagues seran parcials, de 6 a 9 del matí i de 6 de la tarda a 8 del vespre. Entre d'altres, els sindicats denuncien la"evident" a totes les àrees de l'empresa.CCOO ha indicat en un comunicat que la situació de la negociació col·lectiva alha dut els representants dels treballadors a un "", que començarà el 19 d'octubre amb unai que tindrà continuïtat, si no hi ha una resposta positiva per part de l'empresa i dels estaments ministerials.

