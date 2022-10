Turull: «ERC s'ha aficionat a dir qui de Junts pot fer política i qui no»

El secretari general de Junts,, ha afirmat que, darrerament, "". Ho ha dit en referència a les declaracions del president del Govern,, en què afirmava que"hauria hagut de cedir" la presidència del Parlament des de fa "molt de temps", així com a la destitució de l'exvicepresidentTurull també ha volgut reiterar que ERC "" i s'ha mostrat perplex amb el fet que Aragonès digui comptar amb el suport del 80%. El líder republicà va ser elegit president amb 74 vots de diputats i diputades. Ara, el secretari de Junts li ha recordat que 41 ja no li ofereixen la seva confiança "perquè". "Nosaltres vam ser lleials a un acord i ells", ha dit.En relació amb l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat, Turull considera que "", ni els que hagués volgut fer l'exconseller d'Economia,. Segons ha assegurat, Giró va ser lleial a un acord escrit: "Eren uns pressupostos amb moltes servituds i ara no ens poden dir que els hem de votar perquè són els que vam preparar". En aquesta direcció, ha recordat que si el Govern no és el mateix, tampoc ho és l'estructura.Aragonès es va citar la nit d'aquest dijous amb la periodistaal Palau de la Generalitat, en una entrevista que es va emetre per TV3 i Catalunya Ràdio, en què va tancar la porta a una hipotètica celebració d'eleccions i va deixarcap a Junts. Si bé, també va expressar la seva voluntat de comptar amb el suport dels antics socis de Govern per fer avançar la seva legislatura.

