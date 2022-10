ERC incorpora els diputats Pau Morales i Marta Rosique a la nova executiva

La portaveu del Jovent Republicà, Kènia Domènech Foto: Marc Puig (ERC)

Canvis a la cúpula d'ERC.estan immersos en l'avançament del seu congrés nacional , que tot i que havia de celebrar-se l'any 2023, finalment s'iniciarà aquest mes de novembre. Els dos dirigents del partitper encapçalar-la, però també incorporaran noves cares iamb la voluntat de conjugar experiència amb l'actualització necessària. És així que aquest diumenge presentaran la llista que han confeccionat i que validarà la militància en una votació el 6 de novembre. Entre les persones entrants, se situen el diputat al Parlamenti la diputada al Congrés, segons ha pogut saberEls republicans presentaran la llista al complet el diumenge a les 12:00 hores al pati de la seu nacional del carrer Calàbria, on assistirà el president de la Generalitat,; el president del partit,; i la secretària general adjunta,, que anunciaran la candidatura a l'executiva nacional per aldel partit, on els republicans volen també falcar el lideratge de Junqueras i Rovira, que ocupen els seus respectius càrrecsPau Morales (Vilassar de Dalt, 1994) ocuparà, si així ho avala la militància, el càrrec deen substitució de Sus Martí. Diputat al Parlament des d'aquesta legislatura on ha destacat com a relator de la llei per recuperar el lloguer social i frenar els desnonaments, és militant de les joventuts del partit des del març de 2010, i d'ERC des del 2012. També va serentre el 2016 i 2020, una tasca que va combinar durant un temps amb la primera tinència d'alcaldia del seu municipi.Pel que fa a Marta Rosique (Barcelona, 1996), és diputada d'ERC en representació del Jovent Republicà al Congrés dels Diputats des del maig de 2019, i ha ocupat diversos càrrecs dins de les joventuts. Així mateix, va ser secretària del, i durant l'organització del referèndum de l'1 d'octubre, va ser portaveu del moviment juvenil. En aquesta nova executiva, la proposta és que ocupi una nova secretaria, que tindrà per nomAquests no són els únics canvis que preveu anunciar ERC. A la candidatura de la nova executiva, segons ha pogut saber, també s'incorporarà la portaveu del Jovent Republicà(Parets del Vallès, 1994). En l'actualitat, ja forma part de l'executiva en tant que portaveu de les joventuts, però a finals de novembre deixarà de ser portaveu del Jovent perquè s'acaba el seu mandat. Així, tot i que ja no sigui la representant del Jovent dins el nou executiu, ocuparà una cartera que els republicans creen nova, laNo és tot. A mitjans de setembre ERC va anunciar noves incorporacions a les portes del seu congrés: Meritxell Serret, Juli Fernàndez i Marc Colomer. Amb els nomenaments de Serret i Fernàndez com a, les carteres que dirigeixen en l'actualitat hauran de ser ocupades per nous membres que ERC anunciarà el diumenge. Colomer, en la nova executiva serà proposat com a vicesecretari general de comunicació, i Serret i Juli continuaran en aquest òrgan, ja que també incorpora de facto els consellers de la Generalitat militants del partit. Les àrees que deixen els dos consellers dins l'executiva són la(Serret), i la(Fernández).ERC afronta aquesta renovació de l'executiva amb l'objectiu d'per la situació econòmica i social derivada de la guerra d'Ucraïna, però també per renovar l'estratègia de cara a les eleccions municipals i generals que es preveuen l'any vinent. En una carta a la militància a finals del mes d'agost, Junqueras i Rovira van anunciar la seva voluntat de tornar-se a presentar per encapçalar "una candidatura integradora per donar continuïtat al projecte obert, transformador i il·lusionant". Una tasca que afronten també amb la voluntat de situar al mapa de l'organització lideratges joves.

