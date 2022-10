Festa al Ritz, nazis i ofegats al Ter: així era Catalunya quan van afusellar Lluís Companys

L’alta societat s’aplega al Ritz, els pobres s’ofeguen al Ter

Visites de jerarques feixistes

Himmler i De Bono, mala sort

L'actual Parlament, l'octubre de 1942, seu de l'exposició d'arquitectura moderna alemanya. Foto: Brangulí (Fotògrafs) (Arxiu Nacional de Catalunya)

El Govern va declarar el 2015 el 15 d’octubre Dia Nacional en memòria de les víctimes de la Guerra Civil i el franquisme . La data és la de l’afusellament del presidental Castell de Montjuïc, un octubre sòrdid del 1940. Aquest dissabtede l’execució de qui va ser l'únic cap d'un govern elegit democràticament que va ser afusellat pel feixisme en els anys de la Segona Guerra Mundial.El president Companys va ser assassinat legalment en un dels moments més cruels de la dictadura. La seva execució va tenir molt d'assassinat ritual feixista en vigílies de la visita a Barcelona de dos importants dignataris dels, que havien estat cabdals per fer possible la victòria dela la Guerra Civil. Feia només un any i mig de la fi del conflicte.Catalunya, vençuda i ocupada, malvivia enmig de la misèria, les cartilles de racionament i l’estraperlo (el mercat negre) mentre la repressió era en el seu punt àlgid. El 13 d’agost, Companys va ser, a la França ocupada, per agents de la policia alemanya i a petició de les autoritats franquistes. A partir d’aquell instant, tot va anar molt ràpid. Conduït a Madrid pel comissari, interrogat a la direcció general de Seguretat, el 3 de setembre fou traslladat al castell de Montjuïc i sotmès a unL’historiador, expert en la figura del president, sobre el qual ha publicat diversos llibres (entre ells, El consell de guerra a Lluís Companys, president de la Generalitat de Catalunya, Proa), explicava en unes declaracions ael 2016 que ben poca gent sabia aquells dies a Barcelona el que estava passant a Montjuïc: “Només en uns cercles molt restringits es tenia coneixement de la detenció de Companys. Això s’explica per les circumstàncies d’aquell moment. La gent més significada de la Catalunya republicana era a l’exili i s’havia imposat una censura total”. Figueres subratllava que “es vivia sota un règim de terror. Pensem que hi haviai els camps de concentració, són dades oficials.”.La Barcelona d’aquell octubre de 1940 era. El país havia perdut el gruix de la seva classe dirigent i la cultura pròpia havia estat arrancada de les seves arrels amb violència. Però era la misèria i l’escassetat el que més caracteritzava la vida quotidiana. Les collites no van recuperar els nivells anteriors a la guerra fins als anys cinquanta i, de fet, fins al 1952 va haverpels productes de primera necessitat.Poques diversions en aquella Barcelona. La celebració de les diades patronals predominaven en l’àmbit de la festa, sotmesa al calendari religiós i patriòtic franquista. El dia de l’afusellament de Companys, el 15 d’octubre, era la festivitat de Santa Teresa, i al ser la patrona de la, es van fer diversos actes de celebració, amb missa a la catedral inclosa.En la, predominaven autors de l’estil de(assassinat a Paracuellos del Jarama el novembre de 1936). Es podien veure obres seves al teatre Barcelona (Anacleto se divierte) i al Romea (Un drama de Calderón). Comicitat i costumisme en una ciutat lúgubre. Ja s’acostava el dia de difunts i s’anunciava el Don Juan Tenorio de Zorrilla al Tívoli.La mateixa tarda de la mort de Companys, com una ganyota cruel, l’va celebrar una de les seves gransa la ciutat de la postguerra. Va ser amb motiu del sant de la comtessa de Lacambra, “bella y distinguida dama que goza de mucho aprecio en la alta sociedad”, segons la premsa, que afegia que “los salones del Ritz presentaban un lucidísimo aspecto”.La gent de bon to es reunia ali, quan s’obria la temporada, al. Aquells dies també es preparava la inauguració de la temporada d’hivern i un gran ball de nit al Reial Polo Jockey Club. L’alta burgesia també es va aplegar per acomiadar una dels seus, la senyora, emparentada amb els(saga que va donar un ministre a la monarquia que va ser també braç dret de). Malgrat el decés, la bona senyora va tenir temps de rebre els sants olis i la benedicció apostòlica.En pocs períodes de la història de Catalunya es va fer més evident el xoc entre la classe vencedora i satisfeta, i la ciutat humiliada. La setmana de l’execució de Companys va ser especialment tràgica, com moltes les d’aquells anys. El divendres 18 d’octubre, intenses pluges van provocar el desbordament del Ter i l’Onyar i es van endur vides i cases a diverses poblacions. A Torelló, les primeres dades parlaven dei de sis més a Manlleu, més deu desapareguts.Mentrestant, lano s’aturava ni per un instant. El mateix 15 d’octubre, s’escenificava a la catedral de Manresa la devolució d’una obra d’art, un frontal del segle XIV que “fue robado por los rojos, que en su desbandada lo abandonaron en la frontera”.Setmana tràgica i alhora plena d’esdeveniments polítics de fons. El 18 d’octubre, s’informava d’una remodelació del govern i del nomenament decom a nou ministre d’Exteriors. Cunyat de Franco, era fins aleshores ministre de l’Interior. Serrano representava el sector del règim mési favorable a entrar a la guerra mundial. La seva designació significava un pas més cap a una aliança més estreta amb Alemanya.El franquisme no tenia escrúpols per mostrar la seva simpatia amb les(Alemanya, Itàlia) que tant l’havien ajudat a imposar-se en els camps de batalla. Formalment neutre, l’Estat nacional es manifestava molt a prop de la causa hitleriana. Només cal fer un cop d’ull a la premsa d’aquell temps per comprovar-ho.El clima en els ambients governamentals era d’. Els mitjans oficials -que eren tots els mitjans- anaven esquitxant informació sobre l’evolució de la Segona Guerra Mundial, que l’any 1940 semblava decantada clarament a favor de Berlín. Les portades dels diaris informaven dels bombardejos de l’aviació alemanya sobre Londres. Precisament la nit del 14 al 15 d’octubre es va produir un dels atacs més brutals contra la capital britànica. El dia 16, Augusto Assía, corresponsal de La Vanguardia a Londres, signava una crònica titulada “El infierno se vuelca sobre la capital”.El mateix dia que Companys sortia de la cel·la per dirigir-se al fossar de Montjuïc per ser executat, aterrava al Prat el mariscal italià, jerarca del règim deque passava uns dies de viatge oficial a Espanya. Venia de Madrid, on havia condecorat el dia anterior a Franco amb la màxima distinció italiana. Les autoritats barcelonines el van rebre amb tota mena d’atencions i el van acompanyar fins a l’hotel Ritz, a l’avinguda José Antonio, que és com van batejar els franquistes la Gran Via. Estaria un dia a Barcelona i visitaria ladel carrer Vallmajor, un indret inevitable en tots els itineraris de visites il·lustres en aquella Barcelona sotmesa.Pocs dies després, el 23 d’octubre, tenia lloc la, l’única entrevista que van mantenir tots dos dirigents. S’ha especulat molt sobre si el führer en va sortir tip de les pretensions del dictador espanyol a canvi d’entrar en la guerra. Però no se sap fins a quin punt els alemanys estaven realment interessats en l’entrada de Franco en el conflicte, sabent com estava el país d’exhaust. En tot cas, la trobada demostrava l’essencial: l’entrevista, efusiva, delatava per on anaven les fílies del règim espanyol.Franco amb Hitler a Hendaia i, a Barcelona, visita oficial de, cap de les SS. És una estada de la qual s’ha destacat la seva visita a Montserrat, on el jerarca nazi va anar-hi enderiat buscant el Sant Grial que es podria trobar a la muntanya sagrada. Però res de res. El cap nazi va haver de tornar al seu país sense grial i sembla que amb la impressió que el país estava desfet. Abans d’agafar l’avió, la nit abans, el tot Barcelona oficial, amb l’alcaldeal davant, va obsequiar Himmler amb un sopar a l’Ajuntament. També va tenir temps per visitar, com De Bono uns dies abans, la txeca de Vallmajor, d’on va sortir impressionat de la crueltat dels rojos...De la presència dea la Barcelona dels primers quaranta n’han quedat com a símbols les imatges de diverses grans exposicions fetes, com una sobre el llibre alemany i una altra sobre arquitectura moderna, que van suposar "guarnir" edificis emblemàtics com el de la Universitat de Barcelona i l’antiga deu del Parlament de Catalunya amb l’esvàstica sinistra.La Barcelona oficial del 1940 va enaltir aquest tipus de personatges. Però la sort de la guerra va canviar i molts dels qui el 1940 transmetien la satisfacció pel triomf, tres o quatre anys més tard eren el rostre del fracàs. L’advocatha explicat en diverses ocasions el seu record d’infant a l’escola quan semblava que els alemanys havien aconseguit ocupari joves falangistes cridaven “¡hemos entrado en Stalingrado!”. Al final no va ser així i la guerra va començar a donar un tomb. El setembre de 1942, Serrano Suñer va ser cessat. D’altres van tenir menys sort.El mariscal De Bono, així que la guerra va començar a donar senyals d’esgotament, es va convertir en un adversari de Mussolini, fins al punt que va conspirar contra el seu cap i va contribuir a la seva caiguda el 1943. Mussolini va ser destituït i empresonat. És clar que el destí és capriciós. Un any més tard, a les acaballes de la guerra, un comando alemany el va alliberar. Convertit en una marioneta de Hitler, Mussolini encara va tenir temps de passar comptes amb els qui el van trair. De Bono, capturat pel Duce, va serHimmler tampoc va sobreviure al desastre nazi i feixista. Angoixat davant la derrota, l'abril de 1945, ja amb un Berlín sotmès, va intentar fugir però va caure en mans dels britànics. Quan un metge es disposava a examinar-li la boca, va mossegar laque hi duia amagada.El franquisme va haver de fer retocs per sobreviure al nou ordre que s’obria amb ela la Segona Guerra Mundial. Però en el que no canviaria va ser en la dura repressió al llarg de tota la seva existència. Una repressió que des del 1940 va tenir com a millor símbol la figura digna de Lluís Companys.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor