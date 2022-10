Junqueras, Aragonès, Rovira i Vilalta encapçalen l'única candidatura a l'executiva nacional d'ERC

El president de la Generalitat, Pere, i el líder d'ERC, Oriol, han encapçalat aquest diumenge la presentació de l'que es presentarà per a la renovació de l'executiva al 29è Congrés Nacional del partit. La nova direcció, a banda d'Aragonès i Junqueras, inclou la renovació d'altres dirigents actuals com la secretaria general,, o la portaveu. En declaracions a la premsa des de la seu del partit, Aragonès ha apostat per "reforçar" ERC mentre que Junqueras ha afirmat que el pròxim Congrés Nacional servirà perERC continua així avançant en el seu procés per refermar el lideratge de Junqueras i Rovira, que ja porten, i ho fan també amb nous relleus per. La decisió d'avançar el seu congrés nacional, que estava previst per al 2023, respon a la voluntat dels republicans d'enfortir i preparar l'organització davant dels reptes del país, però també per encarar les eleccions municipals i espanyoles previstes per l'any vinent.En el congrés hi haurà dos moments clau. El primer, elamb la primera votació de la militància per avalar la continuïtat del lideratge de Junqueras i Rovira i per incorporar la resta de la candidatura. La segona sessió, encara sense data, però prevista pel mes de gener, servirà per actualitzar els documents estratègics de l'organització per encarar el futur, una estratègia que ja fa uns anys que ha abandonat la via unilateral i que insisteix en la via del diàleg com el camí a transitar per arribar a la independència.A banda d'això, aquest diumenge de la llista de noms de la candidatura a l'executiva, també n'han sortit dos de la direcció actual,, que han entrat recentment al Govern. En aquest sentit, Vilalta ha agraït la tasca feta pels membres de l'actual executiva que l'han abandonat per encarar noves responsabilitats a l'executiu català o la política municipal del partit.Així les coses, a la candidatura, Jordi Roig (Recursos, Finances i Gerència), Marc Colomer (Comunicació i Estratègia), Raquel Sans (Feminismes i LGTBI), Adriana Delgado (Partit Obert i Moviments Socials), Eloi Hernàndez (Coordinació Institucional), Lluís Salvadó (Coordinació Interna), Marta Vilaret (Drets, llibertats i lluita Antirepressiva),(Prospectiva, Agenda 2030 i Transició Ecològica), Sara Bailac (Acció Política i Sectorial) i Jordi Solé (Relacions Internacionals).La candidatura també compta amb diferentsencapçalades per Eva Baró (Gestió del coneixement), Kènia Domènech (Afiliació), Marta Molina (Moviments Socials), Oriol López (Mobilització i Coordinació Municipal), Pau Morales (Organització), Alba Camps (Política Municipal i Projectes Transversals), Laia Cañigueral (Coordinació de Política Supramunicipal), Marta Rosique (Coneixement i Justícia Global), Jordi Castellana (Política Econòmica i Coordinació Sectorial), Enric Marin (Educació i Cultura),(Política del Treball i Seguretat) i Agnès Rotger (Drets socials i ciutadania).

