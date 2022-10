Mor Robbie Coltrane, el mític Hagrid de «Harry Potter»

L'actor britànic, mundialment conegut per donar vida al gegant bonifacia la famosa saga de pel·lícules de, ha mort aquest divendres als 72 anys. Així ho ha avançat a la BBC, tot citant al seu agent, qui hauria donat la trista notícia. De fet, Robbie Coltrane és el seu nom artístic, en honor al saxofonista John Coltrane. El que li van posar els seus pares és"Robbie, probablement, serà millor recordat les pròximes dècades com a Hagrid, un paper que va portar alegria a nens i adults per igual, provocant uncada setmana durant més de 20 anys", ha compartit el seu agent en un comunicat. Nascut el 1950 a Rutherglen, un suburbi de, va fer carrera al cinema i a la televisió britànics. El 1983 va aconseguir l'èxit per primera vegada amb la sèrie, però va arribar a la fama a(1993), una sèrie policíaca que va protagonitzar.Pel que fa al cinema, a més de representar el guardaboscs de Hogwarts als vuit films de Harry Potter, Coltrane també ha donat vida a Falstaff a Enric V, de Kenneth Branagh, i aen dues pel·lícules de la saga de: a

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor