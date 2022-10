Tot just una setmana després de la trencadissa del Govern per la, el presidents'ha reunit amb Jéssica Albiach per abordar els nous pressupostos i el futur de l'executiu en solitari. Així ho ha avançat El Periódico i han confirmat fonts governamentals aAquesta trobada, s'emmarca en un seguit de trobades i contactes que Aragonès està duent a terme aquests dies i té previst continuar fent amb el PSC, Junts i CUP.ERC necessita els comuns, i els comuns necessiten ERC. Aragonès els necessita per l'estabilitat del Govern, Ada Colau per l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat, i Unides Podem per la mateixa aprovació dels comptes de Pedro Sánchez al Congrés. Sense anar més lluny, en l'exercici anterior, es va produir un intercanvi d'avals: els de Barcelona a canvi dels del Parlament. És en aquest context que aquest divendres Aragonès s'ha reunit amb Albiach per explorar lesd'aquesta nova etapa.Després de la trobada, fonts governamentals han explicat que el president ha mantingut converses telefòniques amb membres del PSC, Junts, CUP i comuns, formacions amb les quals s'ha emplaçat a mantenir converses més llargues els propers dies, i és en aquestes trobades que se situa la d'aquest divendres. La resta no estan tancades en l'agenda d'Aragonès, que la setmana vinent afronta la sessió de control al Parlament i després es trasllada a Brussel·les per trobar-se amb comissaris europeus. "Seran, en la línia d'altres trobades anteriors", afegeixen aquestes fonts.Per la part dels comuns, després de la reunió que feia gairebé una setmana que reclamaven, han constatat que "ara mateix" el Govern no ha treballat ni treballa perque li permeti desenvolupar un pla de Govern, i l'ha avisat que en la nova etapa del Govern la relació amb els comunsi que en conseqüència, qualsevol projecte del Govern "haurà de ser negociat separadament".

