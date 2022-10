Feijóo exigeix a Sánchez que expliqui si ha pactat amb Aragonès no aplicar el 25% de castellà

Esperamos explicaciones inmediatas de @sanchezcastejon sobre esto. Los derechos lingüísticos de los niños y niñas catalanes están por encima de su obsesión por resistir en La Moncloa a toda costa. pic.twitter.com/dc9SpNOL3r — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) October 14, 2022

El líder del PP,, ha exigit al president espanyol,que expliqui de manera "immediata" si hi ha un acord amb el president de la Generalitat, Pere Aragonés, perAl seu entendre, els drets lingüístics dels infants catalans "estan per sobre de la seva obsessió per resistir a la Moncloa sigui com sigui".El líder del PP s'ha pronunciat així després que Aragonès afirmés en una entrevista a TV3 queque implica que no "impugnin" la llei del català a l'escola, és a dir que l'executiu de Sánchez no la recorri davant del TC.sobre això", ha declarat el president del PP en un missatge al seu compte oficial de Twitter on adjunta el vídeo amb les manifestacions del president de la Generalitat.Sobre el castellà a les aules, aquesta mateixa setmana, Òmnium Cultural ha presentat en representació de les famílies deun recurs de reposició al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per invalidar l'aplicació del 25% de castellà. El TSJC va confirmar recentment l'aplicació en aquest centre, juntament amb d'altres que també tenien mesures cautelars, tot i la nova normativa impulsada pel Govern.

