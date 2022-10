​«Amunt persianes»: convocatòria oberta per llogar locals municipals

Tipus de locals i requisits

Es posa en marxa el programa d’, dins de l’estratègia “Amunt persianes” , amb l’objectiu deper a activitats econòmiques que siguin viables econòmicament i que generin sinergies amb el barri i tinguin un impacte positiu en els entorns. Hi ha dues convocatòries obertes en les quals s’ofereixen, que es van comprar durant els primers mesos del 2022, 9 a Ciutat Vella i la resta repartits pels diferents districtes.Hi ha: una de general, amb(per sota dels 400 m2) i(d’entre 400 m2 i 1.000 m2), i una per a, que consta de 9 locals municipals, entre els quals 3 espais dins del recinte de Palo Alto.D’acord amb el tipus de negoci i les necessitats del projecte que es presenti, es pot optar a locals amb lloguers entre un, segons els casos, i amb contractes de 5, 7 o 10 anys de durada, amb 2 anys de pròrroga.Els criteris generals per valorar els projectes són lai que tinguin unen els entorns, tant en l’àmbit econòmic com en els àmbits social o cultural (en el cas dels locals per a projectes culturals). Els requisits per als projectes es valoraran segons els diferents tipus de locals.El termini de presentació de projectes estarà obert fins al dia 20 de gener de 2023, i es preveu resoldre aquesta primera convocatòria i poder adjudicar els locals abans de l’estiu del 2023.Una altra línia d’intervenció d’“Amunt persianes” és elper a la instal·lació d’activitat econòmica en locals privats buits. Aquest és un nou servei de connexió entre propietats i persones que cerquen locals per començar una nova activitat econòmica, amb l’objectiu de contribuir a la dinamització de l’activació de la ciutat.Es valorarà que el projecte s’emmarqui en elsper a cada territori, recollits en els plans o fulls de ruta de desenvolupament econòmic de cada districte. Això prioritza el comerç i els serveis de proximitat, d’alimentació sostenible, d’economia circular o de treball de cures i els serveis a les persones, per exemple.També es valoraran projectes relacionats amb l’economia social i solidària o amb la rotació de diferents projectes empresarials i dels seus productes o serveis (mitjançant botigues temporals o sales d’exposicions, entre d’altres).Per a alguns locals es valorarà que el projecte respongui alsi, per a altres, que siguin projectes de l’economia social i solidària i que generin ecosistemes, clústers o hubs en aquest àmbit.És un requisit imprescindible que siguin projectes de. Depenent del local es valorarà que el projecte s’emmarqui en àmbits com ara el comerç cultural, la formació, els tallers de creació o la gestió cultural. També poden ser comerços culturals, com ara llibreries, botigues de discos o galeries d’art.

