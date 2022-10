La princesa Amàlia dels Països Baixos es reclou a casa per por a un possible segrest

L'hereva del tron dels, lapot estar en perill. Per això, està reclosa a la casa dels seus pares, els reis, a La Haia. El temor a un possible atac o segrest, després que el seu nom aparegués en unes converses interceptades a persones relacionades amb el crim organitzat. "", va confirmar dijous la reina holandesa.La família reial denuncia que aquest fet té "" per la seva vida. La princesa, de 18 anys, estudia a Amsterdam, però encara no hi viu. Tenia previst assentar-se en una residència d'estudiants a la ciutat mentre es forma en política, psicologia, dret i economia. Un trasllat que haurà d'esperar una mica.El mes de setembre, el mitjà neerlandès De Teleegraf va informar que l'equip de seguretat personal de la princesa Amàlia s'havia reforçat, després que el seu nom aparegués, junt amb el del primer ministre del país,, en unes converses interceptades a diverses persones relacionades amb laEl mateix Rutte ha qualificat la notícia de "" i ha anunciat que les autoritats estan duent a terme una operació específica per revertir la situació. "", ha dit. Al seu torn, Guillem Alexandre ha reconegut que és "molt difícil" per poder descriure què significa que la seva filla estigui rebent amenaces.

