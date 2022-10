El Defensor del Poble determina que Espanya va vulnerar la llei a la tanca de Melilla

El Defensor del Poble,, ha conclòs que l'estat espanyol va vulnerar la llei en l' intent d'entrada de centenars de migrants a Melilla del 24 de juny en què van morir, com a mínim, 23 persones i es van haver de lamentar desenes de ferits. Són les primeres conclusions que la institució ha fet públiques aquest divendres, tot i que encara no ha donat per acabada la investigació.Gabilondo ha assegurat que es va efectuar un rebuig a la frontera de 470 persones, estatals i internacionals. Tanmateix, ha lamentat les morts i els ferits causats i ha apuntat que la situació a la zona era de "". En resum, ha assenyalat l'executiu espanyol com un dels responsables de la tragèdia.La institució ha demanat més imatges al ministeri de l'del perímetre fronterer i té obertes diverses actuacions per esclarir els fets. Una d'elles és la sol·licitud al ministeri d'que reforci amb mitjans materials i humans de les ambaixades i consolats perquè les persones amb necessitats de protecció internacional puguin accedir i demanar asil "ni utilitzar vies irregulars d'entrada".Eltambé ha traslladat a la fiscalia un cas de lesions, ha sol·licitat informació sobre els procediments de determinació de l'edat a un centre de Melilla i investiga el protocol seguit amb els ferits, a través de l', i la gestió de les sol·licituds de protecció internacional de les persones que van aconseguir arribar al. Aquest darrer punt, de la mà del ministeri de l'Interior.

De moment, Gabilondo ha recomanat a Interior que revisi els protocols d'actuació que s'activen amb la policia marroquina quan hi ha intents d'entrada amb salts a la tanca i li ha recordat els seus deures legals. Entre aquests, "garantir el dret a la integritat física i moral" dels migrants "sense que ningú pugui ser sotmès a maltractaments, tractes inhumans o degradants".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor